Mazzina quiere replicar el modelo de San Luis en el Ministerio de las Mujeres nacional

En la primera entrevista que dio como futura ministra nacional, la joven dirigenta explicó cuáles serán sus objetivos para la nueva gestión que asumirá el próximo jueves.

A solo horas de oficializarse su nombre como futura titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad nacional, la actual secretaria de la misma cartera en San Luis, Ayelén Mazzina, adelantó cuáles serán sus principales objetivos en la nueva gestión y adelantó que le gustaría "replicar el modelo de San Luis a nivel nacional".

En una entrevista exclusiva con el Diario de la República de San Luis, la funcionaria destacó las políticas que, en su opinión, mejor funcionaron en la provincia y que podría tratar de replicar para todo el país. "Una de las políticas muy fuertes de San Luis es el Programa de Gestión Menstrual Sostenible que en nuestra provincia ha funcionado excelente, con muchísimo acompañamiento del Estado porque sin un Estado presente eso no se puede hacer", explicó.

También hizo hincapié en el modelo provincial de la línea telefónica de ayuda: "La Línea 104 y nuestro modelo de Asistencia Inmediata también son modelos para replicar. Me gustaría ver cómo está funcionando el 144 a nivel nacional. Cuando nosotras empezamos a ver algunas fallas, en referencia a la asistencia, implementamos nuestro propio sistema que es el 104. Es una línea de atención las 24 horas, pero con abordaje directo, no es una línea administrativa, por así decirlo. Detrás de esos teléfonos hay profesionales capacitados con un acompañamiento cuerpo a cuerpo. Eso se pudo implementar en nuestra provincia que es chica, por así decirlo, y no ha sido una dificultad hacer este trabajo cuerpo a cuerpo aun en los momentos más difíciles durante la pandemia".

La joven funcionaria no era una figura reconocida a nivel nacional hasta ahora. Sin embargo, el movimiento feminista tuvo un primer acercamiento a su gestión ya que el fin de semana pasado el 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades se realizó justamente en esa provincia.

Mazzina contó que la designación la sorprendió este lunes y relató cómo fue la conversación con el presidente Alberto Fernández: "Me dijo que antes había hablado con el gobernador, que estaba orgulloso de mi trabajo. También que había consultado a muchas compañeras del país y todas coincidían en que el nombre tenía que ser de San Luis. Han estado viendo mucho la provincia, las políticas públicas que se han desarrollado acá. Yo agradecí, y aún estoy en shock. Creo que se puede construir mucho".