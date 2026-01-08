PS Plus confirmó los videojuegos gratis de enero 2026: cuáles son

La primera tanda del año para PlayStation Plus apuesta a la variedad.

El comienzo de año llega con una novedad clave para los suscriptores de PlayStation Plus: Sony confirmó cuáles serán los juegos gratis de enero de 2026, una selección que combina velocidad, aventura y cooperación. Desde el 6 de enero, los usuarios pueden descargar tres títulos destacados, con Need for Speed Unbound como principal atractivo del mes.

Cuáles son los juegos gratis de enero

Need for Speed Unbound, velocidad con estilo urbano

El plato fuerte de enero es Need for Speed Unbound, desarrollado por Criterion Games. El título propone volver a las raíces de las carreras callejeras, con persecuciones policiales, autos de alta gama y un estilo visual que mezcla gráficos realistas con efectos inspirados en el anime y el arte del grafiti. Esta entrega se destaca por su identidad estética y por ofrecer una experiencia intensa tanto en solitario como en modos online.

Epic Mickey: Rebrushed, el regreso de un clásico

Otro de los juegos incluidos es Epic Mickey: Rebrushed, un remake que trae de vuelta la aventura protagonizada por Mickey Mouse. Se trata de un plataformas 3D donde cada pincelada modifica el entorno: el jugador puede restaurar escenarios o transformarlos, lo que impacta directamente en el desarrollo de la historia. Es una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia creativa y diferente dentro del catálogo de PlayStation Plus.

Core Keeper, exploración y cooperativo

La lista se completa con Core Keeper, una aventura de minería y supervivencia que permite hasta ocho jugadores en modo cooperativo. El juego invita a explorar un mundo subterráneo en constante cambio, construir bases, cultivar, pescar y criar animales, con decisiones que influyen en el entorno. Es una opción perfecta para quienes disfrutan de los juegos sandbox y la cooperación online.

Cambios en PlayStation Plus desde 2026

Sony también recordó que, a partir de enero de 2026, PlayStation Plus dejará de ofrecer juegos nativos para PS4. Sin embargo, hay una excepción importante este mes: Epic Mickey: Rebrushed y Core Keeper también podrán descargarse y jugarse en la consola de la generación anterior. Need for Speed Unbound, en cambio, estará disponible únicamente para PS5.

Con esta selección, PlayStation Plus arranca el 2026 con propuestas variadas y de peso, pensadas para distintos perfiles de jugadores y con un claro foco en la nueva generación.