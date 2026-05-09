Milei volvió a respaldar a Adorni: "No lo voy a ejecutar para ganar una elección"

Javier Milei respaldó con firmeza a Manuel Adorni el viernes en la reunión de gabinete que se llevó a cabo en la Casa Rosada. Según reveló la agencia Noticias Argentinas, el Presidente aseguró: “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”.

Milei dio inicio a la reunión de gabinete con una alocución de una media hora en la que le brindó un fuerte apoyo a Adorni, quien no para de recibir cuestionamientos tanto internos como externos por las constantes revelaciones respecto a su patrimonio. Además, el Presidente habría asegurado que su Jefe de Gabinete es "una persona honesta y laburante".