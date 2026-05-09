En medio del escándalo político por las denuncias por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, Javier Milei volvió a respaldarlo fuertemente durante la reunión de gabinete del viernes. Según consignó Noticias Argentinas, el Presidente lanzó una fuerte frase para demostrar su apoyo a Adorni: “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”. El respaldo presidencial se dio ante la atenta mirada de todo el gabinete, incluida la senadora Patricia Bullrich, quien en los últimos días quedó en el ojo de la tormenta por haber pedido que el Jefe de Gabinete entregara "de inmediato" su declaración jurada para despejar dudas.
Milei volvió a respaldar a Adorni: "No lo voy a ejecutar para ganar una elección"
El Presidente apoyó con firmeza a su Jefe de Gabinete en medio del revuelo por las constantes revelaciones y dudas sobre el patrimonio de Adorni.
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La bomba del Turco Asís sobre el Gobierno de Milei que lo deja KO
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El fuerte respaldo de Milei a Adorni en la reunión de Gabinete
Javier Milei respaldó con firmeza a Manuel Adorni el viernes en la reunión de gabinete que se llevó a cabo en la Casa Rosada. Según reveló la agencia Noticias Argentinas, el Presidente aseguró: “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”.
Milei dio inicio a la reunión de gabinete con una alocución de una media hora en la que le brindó un fuerte apoyo a Adorni, quien no para de recibir cuestionamientos tanto internos como externos por las constantes revelaciones respecto a su patrimonio. Además, el Presidente habría asegurado que su Jefe de Gabinete es "una persona honesta y laburante".
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Demoledor informe económico del PRO contra Milei: "Sobreviviendo"
La fundación Pensar destaca en su último informe que los problemas vinculados a la inflación, los impuestos, los salarios y el desempleo pasaron a ocupar el primer lugar entre las inquietudes de la población.
La situación económica impacta de lleno en la percepción social sobre el gobierno de Javier Milei y hasta el expresidente Mauricio Macri lo reconoce. La caída de los salarios, el deterioro del consumo y el aumento de los gastos fijos modificaron las principales preocupaciones de los argentinos, mientras crece el porcentaje de quienes responsabilizan a la actual gestión por el empeoramiento económico. Un informe de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, advirtió sobre el deterioro del ingreso disponible y el creciente malestar social.
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La peor encuesta para Milei: sus votantes le soltaron la mano
Los malos números de las encuestas coinciden con el terremoto político provocado por el escándalo de Manuel Adorni. Tanto los aliados como los propios votantes libertarios comenzaron a tener una mala imagen de la gestión de Milei. La corrupción irrumpió como la primera preocupación entre los consultados.
En medio de escándalos de enriquecimiento ilícito que involucran a altos funcionarios de Casa Rosada y del estancamiento de la economía en distintos sectores, un estudio privado reveló un fuerte crecimiento de la desaprobación del Gobierno de Javier Milei entre los propios electores de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados del PRO. Los votantes libertarios que ven con malos la gestión del Presidente pasó del 9,50% en diciembre a 23,50% en abril. Entre los amarillos, ese número creció mucho más: pasó del 13% en diciembre al 46,5% en abril.
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Milei no puede escapar del laberinto y se inaugura el "Riesgo Adorni"
El Gobierno está en su peor momento político. Brotan las internas. Y el jefe de Gabinete se convirtió en la mancha venenosa. Otro anuncio fallido. Y una agenda monolítica sobre la corrupción que no tiene fin.
El semblante de casi todos los funcionarios libertarios es de agotamiento. No por "deslomarse" sino por un signo de estado terminal. El Gobierno no encuentra salida de sus problemas más graves: la economía y la corrupción. Javier Milei se metió a un laberinto sin salida. Y quedó inaugurado el "Riesgo Adorni".
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Tras baja de tasas, crecen las opciones especulativas para mantener el poder adquisitivo
La caída de las tasas, luego de que el Gobierno relajara los encajes, y la pérdida de atractivo de los depósitos tradicionales impulsan una migración hacia fondos money market y otras colocaciones de mayor riesgo.
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El sistema financiero se refugia en los prendarios ante el récord de deuda familiar
En momentos en que cayó el uso de tarjetas de crédito y sube la morosidad de las familias, los préstamos prendarios muestran señales de recuperación impulsados por promociones automotrices y financiamiento subsidiado.
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Gebel sumó a un ex mileista y seduce a una histórica del peronismo
El ex diputado nacional Carlos D'Alesandro, que rompió con La Libertad Avanza en 2025, se sumó al espacio Consolidación Argentina como armador de la zona de Cuyo. Por su parte, Graciela Camaño reconoció haber tenido contacto con el showman.
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Fuerte alerta de la Iglesia: "Crece la gente de clase media y baja que viene a pedir"
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina advirtió por el actual escenario económico, que tiene consecuencias en la propia Iglesia y sus fieles. "Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas", indicó.
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En medio de la tensión, Karina y Bullrich se volvieron a ver las caras en la Rosada
Fue en una reunión de Gabinete ampliado donde estuvieron los principales actores del Gobierno. Duró dos horas y media. Javier Milei estuvo apenas 30 minutos y se fue.
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El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central mostró que las principales consultoras y entidades financieras prevén una inflación todavía elevada, tasas de interés negativas en términos reales y un tipo de cambio que avanzará por detrás de los precios.
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