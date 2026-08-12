Paro universitario en Santa Fe: trabajadores docentes y nodocentes se movilizan contra el desfinanciamiento

El plan de lucha de la comunidad educativa contra el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei se profundiza. Diversos gremios y federaciones del sistema universitario nacional convocaron a un "paro total" de actividades para este miércoles en todas las universidades púbicas del país. En Santa Fe se adhieren la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL), Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional del Litoral (APUL) y la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

A través de estas medidas, buscan rechazar el reiterado incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N°. 27.795), aprobada por el Congreso y no aplicada por el gobierno mileísta. También señalan que la gestión libertaria no acató una medida cautelar que ordena actualizar salarios y becas ni ejecutó el acuerdo firmado para garantizar fondos de funcionamiento para hospitales universitarios.

Los trabajadores docentes y nodocentes santafesinos adhirieron a las medidas. El secretario general de ADUL y secretario general adjunto de CONADU Histórica, Óscar Vallejos, expresó: “Confirmamos ayer a la tarde el paro de 24 horas donde vamos a estar confluyendo todas las organizaciones sindicales”.

Desde los gremios sostienen que, pese a su vigencia y a los fallos judiciales favorables, el Ejecutivo Nacional continúa sin cumplir la Ley de Financiamiento en su totalidad. El acta del 10 de junio fijó un incremento del 24,33% en dos tramos pero las organizaciones sindicales remarcan que aún resta una diferencia del 28,5% para alcanzar la equiparación salarial prevista por la norma.

“Estamos en una situación judicial. Nos llevó a la Justicia y también la Justicia nos dio todas las instancias favorables, incluso la Corte Suprema de Justicia, y el Gobierno sigue sin cumplirla”, afirmó Vallejos.

Mientras que la presidenta de la FAGDUT Santa Fe, Lucila Rossi Gerard, sostuvo que “ya no hay nada para discutir” y reclamó a la gestión libertaria que avance con la aplicación completa de la normativa.

El próximo 19 de agosto se cumplirán 300 días desde la sanción de la ley. Para esa fecha, el Frente Sindical de Universidades Nacionales prevé una jornada de visibilización. Conadu Histórica, en tanto, ya anunció que extenderá las protestas con un paro de cinco días, entre el 18 y el 22 de agosto.

Qué dicen los gremios docentes

Desde los gremios universitarios sostienen que el cumplimiento de ese acuerdo no equivale a la aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El acta del 10 de junio fijó un incremento del 24,33% en dos tramos, pero las organizaciones sindicales remarcan que aún resta una diferencia del 28,5% para alcanzar la equiparación salarial prevista por la norma.

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), afiliada a Conadu Histórica, enfatizó que “después del incremento otorgado todavía existe una diferencia del 28,5%”. “Reclamamos el pago retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley, en octubre de 2025”, apuntan. Además, incluye la actualización de becas estudiantiles y el dinero para hospitales univesitarios.

“No se trata solo de salarios, sino de garantizar el financiamiento integral del sistema. Sin retroactividad y sin cumplimiento integral, el conflicto seguirá abierto”, advirtieron desde Conadu.