Se recalienta la calle: universitarios hacen paro y se movilizan investigadores del Conicet

Las calles de todo el territorio nacional vuelven a tensarse en medio de una lucha sin fin con el gobierno de Javier Milei: científicos e investigadores argentinos convocaron a una nueva marcha por el Conicet, para defender a la ciencia, la educación y la soberanía nacional; mientras la próxima semana, se espera por un masivo paro universitario en todas las casas de estudio del país. Capital Humano calificó la medida como "ilegítima" y aseguró que el Gobierno está cumpliendo con los "compromisos presupuestarios y salariales asumidos".

"Ponete la camiseta en defensa de nuestra ciencia, nuestra educación y nuestra soberanía. Defender la ciencia es defender el futuro de nuestro país", señala la convocatoria del Conicet para este miércoles 12 de agosto, a las 16 horas, en el Obelisco. Participarán trabajadoras y trabajadores de ANLIS-Malbrán, ARSAT, CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), CONICET, INASE (Instituto Nacional de Semillas), INA (Instituto Nacional del Agua), INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), Parques Nacionales, SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino), Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Universidades.

En el video compartido, se observa a investigadores/as y científicos/as de todas las provincias del país como La Rioja, Córdoba, Bariloche, Puerto Madryn, Castelar y hasta desde el país vecino, en San Pablo. "Me pongo la camiseta por Argentina y nuestra ciencia. En defensa de la universidad pública. En defensa de la becas CONICET. Por la Argentina y por el INTA", sostienen.

"Tenemos que defender a nuestros investigadores y nuestras investigadoras. Al Conicet y al Instituto Leloir. Defender la soberanía en investigación en salud y defender a la Agentina de los ataques a la ciencia y sus trabajadores", sentencian.

Al mismo tiempo, diversos gremios y federaciones del sistema universitario nacional convocaron a un "paro total" de actividades para este miércoles en todas las universidades púbicas del país. A través de esta medida, buscan rechazar el reiterado incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N°. 27.795), aprobada por el Congreso y no aplicada por el Gobierno de Milei. También señalan que la gestión libertaria no acató una medida cautelar que ordena actualizar salarios y becas ni ejecutó el acuerdo firmado para garantizar fondos de funcionamiento para hospitales universitarios.

La tensión escaló aún más cuando desde el Ministerio de Capital Humano decidieron contestar a universitarios a través de un comunicado oficial donde calificaron a la medida de fuerza como "ilegítima" y ratificó que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos presupuestarios y salariales asumidos con el sistema universitario.

El texto difundido por la Subsecretaría de Políticas Universitarias subrayó que “los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación”.

En paralelo, el ministerio a cargo de Sandra Pettovello detalló las transferencias realizadas a hospitales universitarios. Según la Resolución N.° 427/26, la Universidad Nacional de Cuyo recibió $2.259.960.000, con pagos mensuales de $188.330.000. La Universidad de Buenos Aires, por su parte, ya devengó $20.000 millones y espera otra transferencia por igual monto. También se encuentran en trámite asignaciones para Córdoba y La Rioja.

Respecto de la paritaria salarial, Capital Humano aseguró que el 26 de junio se transfirieron $666.823.011.021 en concepto de gastos en personal e incrementos salariales, incluyendo la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. El 3 de agosto se asignaron otros $448.544.808.500 correspondientes a julio. “Los aumentos acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y cronograma establecidos”, enfatizaron.

Qué dicen los gremios docentes

Desde los gremios universitarios sostienen que el cumplimiento de ese acuerdo no equivale a la aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El acta del 10 de junio fijó un incremento del 24,33% en dos tramos, pero las organizaciones sindicales remarcan que aún resta una diferencia del 28,5% para alcanzar la equiparación salarial prevista por la norma.

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), afiliada a Conadu Histórica, enfatizó que “después del incremento otorgado todavía existe una diferencia del 28,5%”. “Reclamamos el pago retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley, en octubre de 2025”, apuntan. Además, incluye la actualización de becas estudiantiles y el dinero para hospitales univesitarios. “No se trata solo de salarios, sino de garantizar el financiamiento integral del sistema. Sin retroactividad y sin cumplimiento integral, el conflicto seguirá abierto”, advirtieron desde Conadu.

El próximo 19 de agosto se cumplirán 300 días desde la sanción de la ley. Para esa fecha, el Frente Sindical de Universidades Nacionales prevé una jornada de visibilización. Conadu Histórica, en tanto, ya anunció que extenderá las protestas con un paro de cinco días, entre el 18 y el 22 de agosto.

Cabe señalar que la mayoría de los gremios se adhiere al paro de este miércoles, según información de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN). "La universidad no puede seguir funcionando sobre la base del ajuste, el destrato y la mentira", apuntaron. Por su parte, si bien el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, remarcó que "las puertas estarán abiertas", desde la Asociación de Docuentes de la UBA (ADUBA) cuestionaron la decisión y se sumarán al paro nacional. "Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública", cerraron.