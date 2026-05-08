Demoledor informe económico del PRO contra Milei: "Sobreviviendo"

La situación económica impacta de lleno en la percepción social sobre el gobierno de Javier Milei y hasta el expresidente Mauricio Macri lo reconoce. La caída de los salarios, el deterioro del consumo y el aumento de los gastos fijos modificaron las principales preocupaciones de los argentinos, mientras crece el porcentaje de quienes responsabilizan a la actual gestión por el empeoramiento económico. Un informe de la Fundación Pensar, gestada por el PRO, advirtió sobre el deterioro del ingreso disponible y el creciente malestar social.

Según el análisis, la economía volvió al centro de las preocupaciones sociales. Los problemas vinculados a la inflación, los impuestos, los salarios y el desempleo pasaron a ocupar el primer lugar entre las inquietudes de la población.

Milei va por el "camino equivocado"

El deterioro de las expectativas también se reflejó en la evaluación general sobre el rumbo del país. El estudio señala que el 58% de los argentinos considera que el país va “por el camino equivocado”, mientras que apenas el 36% cree que la dirección es correcta. Además, los sentimientos negativos hacia el gobierno alcanzaron el 64%, el registro más alto desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023.

Además, un 55% de los argentinos creen que el debilitamiento de la situación económica empeore es culpa de las políticas de Milei, mientras que un 38% sigue sosteniendo que es la herencia de Massa, uno de los registros más bajos desde el inicio de la nueva gestión. Solamente uno de cada 10 argentinos creen que el Gobierno está resolviendo los problemas económicos.

Salarios más bajos y mayor presión sobre los hogares

Uno de los puntos centrales del informe es el deterioro del ingreso disponible, es decir, el dinero que efectivamente queda en los hogares después de pagar impuestos y gastos fijos. En febrero, ese indicador cayó un 2,1%, registrando el peor retroceso desde marzo de 2024 y profundizando una tendencia negativa que comenzó en septiembre de 2025. Actualmente, el ingreso disponible se ubica 5,4% por debajo de los niveles de 2023.

El impacto es todavía más fuerte en los sectores de menores ingresos. Mientras los hogares de ingresos altos perdieron 1,4% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión, los sectores más bajos sufrieron una caída del 5,8%.

A esto se suma el incremento sostenido de los gastos fijos. Solo en febrero aumentaron 3,5%, impulsados por las subas en electricidad y gas, que avanzaron 8,9%, además de las expensas, que crecieron 4,5%. Actualmente, esos gastos representan cerca del 24% de los ingresos familiares, casi ocho puntos más que a fines de 2023.

Jubilaciones y salarios mínimos, entre los más golpeados

El deterioro también afecta con fuerza a jubilados y trabajadores de menores ingresos. El informe remarcó que las jubilaciones perdieron un 24% de poder adquisitivo desde el inicio del gobierno de Milei. Aunque la fórmula previsional volvió a ajustarse por inflación, el congelamiento del bono profundizó la caída real de los haberes.

El salario mínimo, por su parte, acumuló un deterioro del 39% y alcanzó su nivel más bajo en dos décadas. En paralelo, los salarios registrados también mostraron retrocesos. En febrero cayeron 1,1%, afectados tanto por la baja del sector privado formal (-1,3%) como del empleo público (-0,6%).

Incluso el propio Presidente reconoció recientemente el desplome de los salarios estatales. Sin embargo, el informe sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo es generalizada y alcanza también al sector privado formal.

El consumo desigual

Pese al deterioro de los ingresos, algunos indicadores muestran una recuperación parcial del consumo. El documento destacó que el consumo privado aumentó 7,9% durante 2025 y alcanzó uno de los niveles más altos desde 2004.

Sin embargo, advirtió que el rebote no es homogéneo. La mejora se concentra principalmente en bienes durables como automóviles, inmuebles y electrodomésticos, favorecidos por el financiamiento y cambios en los precios relativos.

En contraste, crece la presión financiera sobre los hogares. Según datos del Banco Central citados en el informe, la deuda de las familias con el sistema financiero aumentó en $36 billones y los niveles de morosidad alcanzaron cifras cercanas a máximos históricos.

Con, todo el panorama conformado por el espacio perteneciente al PRO es demoledor. Aunque el informe reconoce la reducción de la inflación y la fijación de los cimientos para la estabilidad macroeconómica, Macri palpa el malestar social por el rumbo económico y vuelve a mostrar una señal de alejamiento de Milei en medio de una feroz crisis política.