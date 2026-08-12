Nafta: el precio subió 558% y un salario ahora compra 38% menos combustible

El precio de los combustibles acumuló un aumento del 558% desde noviembre de 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei realizó una devaluación del 54% y avanzó con la liberalización de los precios del sector, según un nuevo informe de la Fundación Encuentro. En ese período, el litro de nafta súper pasó de 311 pesos a superar los 2.000 pesos, mientras que los salarios privados acumularon una suba de 311%, una diferencia que se tradujo en una pérdida de capacidad de compra para quienes utilizan sus ingresos para sostener el consumo cotidiano.

La magnitud del deterioro puede observarse a través de una comparación concreta: un salario privado promedio permitía comprar el equivalente a 26,3 tanques de 50 litros en noviembre de 2023, mientras que en la actualidad alcanza para 16,4. En poco menos de tres años, la capacidad de compra de combustible cayó 38%, de acuerdo con el relevamiento. El dato expone una de las consecuencias de la política de precios aplicada al sector energético: aun cuando los ingresos nominales aumentaron, lo hicieron a un ritmo significativamente menor que el valor de uno de los bienes utilizados de manera cotidiana por los hogares y las empresas.

El informe de la Fundación Encuentro señala que Argentina aumentó de manera significativa su producción de petróleo, en particular a partir del desarrollo de Vaca Muerta, pero el precio que pagan los consumidores continúa tomando como referencia valores internacionales. Según el documento, la producción de Vaca Muerta creció 47% interanual y las refinerías trabajan cerca del límite de su capacidad, mientras el precio interno sigue determinado bajo una lógica que incorpora el valor de oportunidad del petróleo como si el mercado doméstico dependiera de la importación.

El combustible forma parte de los costos de transporte de mercaderías, logística, producción y distribución. Por esa vía, una suba en las estaciones de servicio puede trasladarse al precio de alimentos y otros bienes. La Fundación Encuentro estima que el comportamiento de los combustibles puede explicar hasta 2,5 puntos porcentuales de la inflación anual a través de esos mecanismos de transmisión.

Por delante de los ingresos

El aumento del 558% del litro de nafta súper no puede analizarse únicamente como parte de la inflación general, porque el combustible tuvo una dinámica propia vinculada con la decisión oficial de desregular el mercado y permitir que los precios internos se acercaran a referencias internacionales. En noviembre de 2023, antes de la devaluación que acompañó el inicio del gobierno de Milei, el litro de nafta súper se ubicaba en torno a 311 pesos. La liberalización del mercado y los sucesivos aumentos llevaron ese valor por encima de los 2.000 pesos. La suba superó así ampliamente el incremento acumulado por los salarios privados, que según el informe alcanzó 311%.

El resultado es una modificación en la cantidad de combustible que puede adquirir un trabajador con su ingreso. El indicador de los 26,3 tanques de 50 litros frente a los 16,4 actuales muestra que no se trata solamente de una discusión sobre el precio de un producto específico, sino sobre la relación entre ingresos y costos de movilidad.

Los datos disponibles sobre salarios reales muestran, además, que el problema excede al combustible. La propia Fundación Encuentro viene registrando una recuperación incompleta de los ingresos después del shock inicial de la gestión. En su informe mensual de julio señaló que los salarios reales registrados habían aumentado 0,8% en abril, pero todavía se encontraban 8,4% por debajo de noviembre de 2023, con una caída de 17,2% en el sector público.

Ese deterioro ayuda a explicar por qué un aumento de los combustibles que supera ampliamente a los salarios tiene efectos sobre el consumo. El trabajador no enfrenta solamente el precio de llenar el tanque: también absorbe los mayores costos de transporte, alimentos y otros bienes que incorporan el combustible dentro de su estructura de costos.

Uno de los principales puntos de discusión que plantea la Fundación Encuentro es el criterio utilizado para establecer el precio interno de los combustibles. La Argentina dejó de depender en la misma medida de las importaciones de petróleo y gas gracias al crecimiento de la producción hidrocarburífera, pero eso no se tradujo en una reducción equivalente del precio que enfrentan los consumidores.

El crecimiento de la producción permitió aumentar las exportaciones de energía y reducir la necesidad de importar combustibles en determinados períodos. En abril de 2026, por ejemplo, las exportaciones de combustibles y energía habían aumentado 85,9% interanual, mientras que las importaciones de combustibles habían caído 45,4%, según datos recopilados por la propia Fundación Encuentro a partir de información del INDEC.

Ese cambio en el balance energético abre una discusión sobre el precio interno. Si el país produce más petróleo, exporta una proporción creciente de su producción y las refinerías cuentan con disponibilidad de materia prima, el precio doméstico no depende exclusivamente del costo de importar un barril para abastecer al mercado local.

Desde la perspectiva oficial, esa referencia permite evitar distorsiones, generar señales para la inversión y garantizar que las compañías tengan incentivos para incrementar la producción. El problema que marca el informe es quién absorbe el costo de esa política cuando el salario no acompaña el incremento del precio. La discusión, por lo tanto, no pasa únicamente por determinar si el petróleo debe venderse a un precio internacional, sino por establecer cómo se distribuye el beneficio de una mayor producción energética.

Si el país consigue producir más petróleo, pero los hogares deben destinar una proporción creciente de sus ingresos para acceder al combustible, el incremento de la oferta no se traduce automáticamente en una mejora del poder adquisitivo. La economía energética funciona con una cadena de precios en la que intervienen productores, refinadores, distribuidores, estaciones de servicio y el Estado. El consumidor paga el resultado final de esa estructura, que incluye además una carga tributaria significativa. Cuando el precio aumenta por encima de los ingresos, el ajuste termina produciéndose en el presupuesto de los hogares.