En lo que va del año ya se fueron US$ 1.000 millones en Netflix y Spotify

Mientras el gobierno de Javier Milei intenta por todas las vías traer dólares del extranjero y recaudar los que tienen los argentinos bajo el colchón, en los últimos seis meses ya se gastaron más US$ 1.000 millones en aplicaciones de streaming y servicios digitales del exterior. El dato, que contempla aplicaciones como Netflix y Spotify, surge de los balances de mercado del Banco Central de enero a junio.

Se trata de consumos realizados con tarjeta de crédito que se facturan en moneda extranjera, ya que corresponden a empresas radicadas en el exterior. Según los reportes mensuales de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central, de enero a junio 2026 hubo un total de US$ 1.062.000 por pago de suscripciones de aplicaciones, streaming o softwares.

Desde junio de 2025, estos consumos de servicios digitales se separaron estadísticamente de la cuenta de "Viajes y pasajes" y pasaron a registrarse bajo la cuenta "Otros servicios". Estos consumos, que están en baja desde que comenzó el año, son detallados en los informes oficiales del Banco Central.

Cuánto se gastó mes a mes

En concreto, estos gastos en tarjeta los últimos meses fueron: US$ 244 millones en enero, US$ 199 millones en febrero, US$ 148 millones en marzo, US$156 millones en abril, US$163 millones en mayo y US$ 162 millones en junio. De acuerdo a estos datos del BCRA, en promedio el gasto en dólares por pago de estos consumos con tarjeta de crédito ronda los US$ 177 millones por mes.

A diferencia de los gastos vinculados al turismo en el exterior, en este tipo de consumos corrientes en dólares los clientes bancarios no suelen recurrir al método de stop debit al momento de recibir el resumen de la tarjeta.

Esta modalidad permite abonar directamente con dólares propios ahorrados previamente la parte del resumen correspondiente a los consumos en moneda extranjera. De esta manera, los clientes evitan el recargo impositivo del 30% que cobra ARCA.

En los gastos corrientes como las suscripciones de aplicaciones y streaming, es más habitual que los clientes opten por pagar directamente en pesos, utilizando el tipo de cambio del dólar tarjeta, que actualmente cotiza a $1.976.