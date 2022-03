Mauricio Macri, fuera de la realidad: "Somos todos pobres, por suerte nadie nos presta"

El expresidente habló con su amigo Pablo Rossi y, no conforme con autoproclamarse "pobre", aseguró: "No podemos endeudarnos más".

El expresidente Mauricio Macri participó este martes de una entrevista con su periodista amigo Pablo Rossi en Radio Rivadavia y, tras autoproclamarse "pobre", reconoció: "No podemos endeudarnos más".

"Somos todos pobres. No podemos gastar un peso más del que tenemos, no podemos endeudarnos más", definió Mauricio Macri al aire de Radio Rivadavia. "Por suerte, creo que nadie nos va a prestar porque quieren ver de verdad que somos capaces de sostener lo que logramos con el equilibrio fiscal en el 2019", expresó al tiempo que reconoció: "No podemos pedir que nos financien nuestros excesos, lo importante es que el número nos dé".

Luego de reconocer el saldo de su gestión, aseguró: "Como siempre, manteniendo la situación de respeto con los ciudadanos, voy a decir la verdad. Lo que estamos viviendo es producto de la improvisación y la falta de criterio" e insistió con sus teorías sobre lo que él llama "populismo".

"El populismo es muy contagioso y hay que volver a hacer una puesta a punto, hay que ir al taller y hacer reparaciones para sacarnos de encima algo que era pegajoso, un dominio cultural basado en una Argentina con recursos. Hoy, el populismo sin dinero se choca contra la pared", afirmó al tiempo que identificó las consecuencias de su Gobierno en la situación política actual al regodearse con que "el colapso cultural que tuvo el kirchnerismo teniendo que acordar con el Fondo es algo que marca un cambio de época".

"Eso va a animar a los del populismo light que no se pueden definir cosas a mitad de camino, cosas que no se pueden seguir haciendo. Acá hay que arremangarse, hacer cultura del trabajo, abrirse al mundo y respectar la ley. Un país que discute los derechos de propiedad afecta al que menos tiene primero", propuso.

Sobre su performance ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), definió que "el Fondo no es un conjunto de ogros". "Son países que nos han querido ayudar una y otra vez y la última vez más nos quisieron ayudar porque el mundo espera a la Argentina, quiere el trabajo de los argentinos, los alimentos, la energía que pueden producir los argentinos", precisó.

Sobre cómo se prepara Juntos por el Cambio para la contienda electoral del próximo año, el expresidente adelantó: "Vamos a tener que mostrar por adelantado muchísimo más de lo que hicimos en 2015". "Esta vez, hay que hacer las cosas el primer día, va a haber trabajo si hay confianza. Hay que hacer reformas hasta que el que nunca apostó piense que va en serio", sugirió.

"El Estado tiene que estar al servicio de la gente y no de los políticos de turno. Nos tienen que creer que hay una alternativa y tienen que ir a votar", pidió e identificó que "primero hay que generar el entusiasmo y la confianza suficiente". "Hoy la experiencia acumulada por mucha gente que ha estado en el Gobierno es totalmente distinta. Hoy en Juntos por el Cambio hay un conocimiento. Estamos entrando en un embudo de la sensatez, no digamos más cosas que no tienen sentido", definió sobre la preparación de su espacio.

Si bien no dio precisiones sobre sus deseos de volver a poder, sí se refirió a sus condiciones personales y expuso: "Después de haber estado sentado en la mesa del G20, de haber sido respetado por todos los países del mundo, tanto que nos dieron semejante apoyo con el préstamo del Fondo que tomamos para pagar deudas del kirchnerismo... Ese lugar que tuvimos lo vamos a recuperar, no vamos a tener créditos de entrada pero sí el apoyo".

"Es mucho más importante el para qué que el quién y ese es el desafío de Juntos por el Cambio. Hoy ya no existe la palabra presidencial, han destruido la confianza y no hay trabajo. Es un vaso que, cuando se rompe, no se vuelve a arreglar, son demasiadas cosas juntas. Tenemos un compromiso y por eso hay futuro con el crecimiento de los argentinos", agregó.

"Hay un grupo de dirigentes que ha acumulado experiencia porque gobernar es una experiencia única. Las PASO van a definir entre dirigentes valiosos, con matices, cuál va a conducir y quiénes van a acompañar" señaló sobre la interna de Juntos por el Cambio, aunque sintetizó que están "mucho mejor" que cuando le "tocó ser presidente".