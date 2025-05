El expresidente Mauricio Macri acudió visiblemente cansado a un reportaje en vivo y admitió que tomó "unas gotas" de clonazepam que lo dejaron en "slow motion" y pidió a los periodistas presentes que "no se abusen" de su condición durante la entrevista.

Al asistir a un programa en Infobae, uno de los conductores lo vio "un poco dormido y como recién levantado" y le preguntó si le pasaba algo. "Es que anoche llegó mi mujer muy tarde de Republica Dominicana y quería dormir, porque venía pasada y me hico tomar unas gotas de Neuryl, no sé si tomaron alguna vez, pero te dejan medio...", dijo Macri y desató risas entre los periodistas y la propia candidata a legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato, con quien compartió la entrevista.

Luego de aclarar por qué se lo notaba dormido siendo casi las 11 de la mañana, el expresidente señaló pidió que "no se abusen" de las consecuencias que le provocó el fármaco. "No se abusen de mí. No es tan grave como para no venir pero siento que estoy en slow motion", detalló.

Durante el reportaje, Macri cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ayer se afilió a La Libertad Avanza (LLA) y oficializó su salida del PRO y su llegada al partido de los hermanos Milei. "Era presidenta del partido hace un ratito", planteó, luego de decir que debe ser "muy difícil" para los militantes del espacio que vienen "poniendo el hombro" y que ahora ven la salida de quien era la titular hace meses.

Al ser consultado sobre si le faltó astucia política al ver las salidas del PRO tanto de Bullrich como del exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Macri contestó. "¿Si fuimos muy naif? Es la historia de mi vida. Me faltó astucia política apostando a Larreta y Bullrich. Mi vida fue tratar de confiar bajo el esquema de hacer algo correcto", explicó.

Qué fue lo que tomó Macri

Según el sitio web de Bagó, el laboratorio que confecciona Neuryl, este fármaco en gotas que es un "derivado benzodiazepínico con propiedades anticonvulsivantes y ansiolíticas" compuesto por Clonazepam 2,5 mg por cada 1 ml de sus envases. "Tratamiento del trastorno de angustia (trastorno de pánico) con o sin agorafobia (DSM IV). Monoterapia o adyuvante en el tratamiento del síndrome de Lennox Gastaut (variante del petit mal), crisis convulsivas acinéticas y mioclónicas. Crisis de ausencia (petit mal) refractarias a las succinamidas. Espasmos infantiles (síndrome de West) como fármaco de segunda elección", dicen las indicaciones de Neuryl.