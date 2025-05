El asesor y consultor político Jaime Durán Barba expresó que la carrera política del exmandatario Mauricio Macri "fue" y aseguró que el PRO "voló en pedazos". Además, le cuestionó al presidente Javier Milei "pelearse con todo el mundo" y le recomendó "hablar con personas distintas" y dejar de "insultar a los que piensan diferente".

“Mauricio es una persona que cumplió un papel importantísimo. Fue el primer presidente no peronista que terminó su período. El primer presidente ni radical ni peronista que ganó las elecciones. Fue una bisagra en la historia argentina. Sin Mauricio, Milei no existiría. Entonces, merece estar en un sitio importante y no peleándose para que Karina le dé una audiencia”, afirmó Durán Barba en un reportaje con A24. Sin embargo, consultado sobre si el fundador del PRO ya "fue", su exasesor respondió: "Creo que sí".

Como uno de los "grandes problemas" del partido amarillo, Durán Barba señaló que "en los últimos 4 años es que no encontró su lugar en el espacio político". “El PRO que existió entre 2005 y 2019 voló en pedazos. De hecho, ahora en la elección en la Ciudad están los radicales por un lado, la coalición y Horacio Rodríguez Larreta por el otro. Su gran problema es que no encontró su lugar en el espacio político. Para votar a un mileísta, la gente va a preferir ir por Milei. El partido tuvo mucho sentido cuando fue republicano”, explicó.

Sus críticas a Milei y qué piensa de CFK

Sobre la gestión de Milei, el consultor político cuestionó el continuo ataque a la prensa que realiza el mandatario en sus redes sociales y sus discursos. "El choque con la prensa me parece absurdo. Yo le diría que se acuerde que su empleo se acaba en cuatro años o en ocho, como mucho, mientras el periodista sigue eternamente. No es una buena idea”, resaltó.

Si bien le reconoció que en lo económico "ha hecho cosas importantes", lo criticó por "pelearse con todo el mundo". "A él y al país le convienen hablar con personas distintas. Si el Gobierno, en vez de insultar a los que piensan diferente, los invitarán a conversar y escucharán sus puntos de vista, podría hacer un gran Gobierno”, remarcó.

En relación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien elogió al calificar como "muy inteligente" y "muy astuta", la encuadró como "una política que fue". “Yo creo que hay una política que fue. Es Cristina, es Evo, es Correa, es Maduro. Ya no tiene mucho sentido”, señaló. Pese a esto, luego destacó que en 2011 "fue ella" la que ganó las elecciones presidenciales. "Lo hizo en primera vuelta y eso no lo hace alguien boba", apuntó.