Macri volvió a apuntar contra Milei por el acuerdo LLA y PRO: "Se desentiende"

Una vez más Mauricio Macri volvió a endurecer su posición y sus críticas contra Javier Milei. El exmandatario se refirió a la situación que está viviendo entre el PRO y La Libertad Avanza y recordó que su partido "le salvó las papas durante un año y medio 5 veces en el Congreso".

En una entrevista con TN, el exmandatario y líder del PRO aseguró que el Gobierno se "caía el plano económico y encima te ayudó a ganar y te ayudó a fiscalizar en el intento de sumar a más gente que comparta tu idea de cambio". Allí recordó que su partido le salvó las papas durante "un año y medio".

En este mismo sentido apuntó contra Javier Milei, por su forma de conducir "dice que delega, pero yo le digo que se desentiende. De un lado, en el partido, con Karina y del lado del Gobierno, con Santiago Caputo". Por otro lado apuntó a que varios exfuncionarios de su gobierno ahora están con Milei: "Hay miles de personas que con cariño, que con respeto si las convocás por el país, por la patria son capaces de volver, y no pasó porque el triángulo de hierro ese dijo que no".

Sin embargo, lo más fuerte también tuvo que ver sobre su mirada negativa a ser candidato: "No tengo vocación de ser candidato. Nadie me creyó en el '23 y ahora de vuelta no me van a creer, pero es importante que aparezcan y sigan otros llevando la antorcha de estas ideas de cambio que el Pro trajo a la política argentina y que hoy lleva adelante LLA a nivel nacional y el Pro las sigue llevando adelante en la Ciudad".

Ritondo opina sobre la Alianza LLA y PRO

Uno de los puntos de conflicto es la conformación de las listas legislativas tras la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que impedía resolver internas con la participación del electorado. “La Libertad Avanza está firme en que (el diputado nacional José Luis) Espert encabece. Nosotros queremos hacer valer la territorialidad del PRO”, sostuvo el diputado Ritondo, en una entrevista con El Diario Ar en medio de las conversaciones que llevan adelante con "el Jefe", como el presidente Javier Milei se refiere a su hermana Karina, que además es secretaria general de la presidencia.

También se le preguntó sobre la reciente presencia del asesor presidencial Santiago Caputo en una cena de la Fundación Libertad, vista como un posible gesto hacia Karina para favorecer el acuerdo. Ritondo fue cauto, pero señaló: “Hay decisiones que se están tomando. La gente no perdonaría que Buenos Aires quede otra vez en manos de (el dos veces electo gobernador, Axel) Kicillof”.

Sobre el final de la entrevista, el diputado hizo una breve mención a una denuncia en su contra surgida a fines del año pasado, afirmando que está a disposición de la Justicia y que todo será aclarado en su debido momento. Según reveló DiarioAr, su esposa Romina Aldana Diago figura como responsable de la compra de propiedades en Miami, Estados Unidos, valuadas en 2,6 millones de dólares. Aparece como gestora y beneficiaria de empresas registradas en Florida, Islas Vírgenes y Británicas y Delaware.