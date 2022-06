Alberto Fernández le pidió a Scioli que sea el nuevo ministro de Desarrollo Productivo

El actual embajador en Brasil adelantó que evaluará la oferta. Sería el reemplazo de Kulfas, echado tras haber difundido un off contra Cristina Kirchner.

El presidente Alberto Fernández le ofreció a Daniel Scioli ser el nuevo ministro de Desarrollo Productivo del Gobierno nacional, informaron fuentes de Casa Rosada a El Destape. De esta forma, reemplazaría a Matías Kulfas quien fue echado de su cargo por difundir información en off the record contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según precisaron desde el Gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández "conversó con Scioli" y le "ofreció telefónicamente" el cargo. El embajador argentino en Brasil "agradeció y espera poder resolver temas pendientes" en ese país. Por eso, aclararon que "hay que esperar unos días", para que se haga efectiva la designación.

Con la elección de Scioli, el Presidente busca dar por tierra con una disputa que se inició este sábado por la polémica por un mensaje en off the record de la cartera de Kulfas en la que acusaba a la Vice de de "no usar la lapicera como corresponde" en la licitación por el gasoducto Néstor Kirchner, que lleva adelante la empresa Energía Argentina.

Estos dichos aludieron al discurso de la Vicepresidenta el viernes en el acto por los cien años de YPF, en los que le reclamó al Primer Mandatario de "usar la lapicera con los que tienen para darle cosas al país".

Este sábado, Cristina Kirchner usó sus redes sociales a refutar la información y dejó un mensaje al oficialismo. "Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos", expresó.

"Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Tras la queja de la Vicepresidenta, Fernández expresó su apoyo y calificó el accionar como "éticamente reprochable" pidió que se debata "con responsabilidad".

"Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad", escribió Fernández en su Twitter En horas de la tarde, desde la Casa Rosada informaron del pedido de renuncia del Primer Mandatario al funcionario.

El comunicado citado por ambos pertenece a Energía Argentina, encargada de la licitación para el gasoducto Néstor Kirchner. En el escrito, la empresa energética comunicó: "A la categoría de “funcionarios que no funcionan”, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta".

El CV de Scioli

Proveniente de la motonáutica, Scioli se acercó a la política en la década de los 90, siendo electo diputado nacional y luego, con Eduardo Duhalde en la presidencia, secretario de Deportes. Néstor Kirchner lo eligió como su candidato a vicepresidente para el período 2003-2007.

En ese año, fue electo por primera vez gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo por el que fue reelecto en 2011.Tras la renuncia de Kirchner a la conducción del Partido Justicialista, Scioli quedó como titular del PJ hasta 2014.

En 2015 fue candidato a presidente acompañado por Carlos Zannini. SIn embargo, la formula del Frente para la Victoria perdió contra Cambiemos, que, tras una segunda vuelta, logró que Mauricio Macri llegue a la presidencia. En 2017 fue electo diputado nacional por Unidad Ciudadana.

Una vez en la Casa Rosada, Alberto Fernández lo designó como embajador en Brasil, con la tarea de llevar a adelante la relación con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, más cercano a las ideas de Macri. En ese marco, el ex gobernador trabajó en el vínculo con el presidente, llevando a adelante una agenda ligada a la producción.