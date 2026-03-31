Karina Milei ratificó a un Adorni acorralado, pero decidió esconderlo

Karina Milei ratificó a Manuel Adorni ante la mesa política del Gobierno. El jefe de Gabinete está en su peor momento y acorralado por la Justicia que avanza en la investigación por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Secretaria General de Presidencia decidió "esconderlo".

Mientras la banda de música de los granaderos de Casa Rosada entonaba el feliz cumpleaños para Karina con motivo de su festejo del sábado llamó la atención una ausencia: Adorni no la acompañaba en medio del Patio de las Palmeras.

La hermana de Javier Milei se rodeó de sus incondicionales Menem (Eduardo y Martín) y llamativamente del ministro de Interior, Diego Santilli. El Colo es uno de los principales candidatos a suceder a Adorni en caso de que renuncie, un hecho que podría darse en el corto plazo, según revelan algunos sectores del Gobierno.

Se reunió la mesa política del Gobierno y se vivió un clima extraño. "Adorni está golpeado, Karina también y varios de nosotros también. Es un tema jodido, sobre todo por la familia de Manuel", contó una fuente a El Destape sobre el encuentro de este lunes de ellos junto a Santiago Caputo, Luis Caputo, Santilli, Patricia Bullrich y los Menem. Allí Karina ratificó a Adorni. "No se habló del tema exclusivamente. Pero con una serie de gestualidades, ella mostró la ratificación de Manuel al frente del Gabinete", confirmó otra fuente a este portal.

En los últimos días, en Casa Rosada confirmaban que se venía una conferencia de prensa este miércoles de Adorni. Una más, después del fracaso del miércoles pasado donde trastabilló el jefe de Gabinete.

Hay fuentes que revelaron que hubo llamados cruzados del Gobierno a los canales de TV y radios para dar por terminado el tema con la ponencia de Adorni de la semana pasada pero el resultado fue tan desfavorable que el tema creció peor en los medios.

Por eso, ahora Karina trata de esconder a Adorni. La conferencia de mañana está en duda. No hay entrevistas pautadas para los próximos días. No participó el jefe de ministros en el acto de cumpleaños de la hermana de Milei. Y se espera que apenas aparezca en alguna foto de gestión.

En el Gobierno siguen las dudas sobre su continuidad. La semana pasada, Adorni les dijo a los Milei que "no hay más nada", más allá de la casa en el country de Exaltación de la Cruz y los departamentos en Caballito. Por ahora no apareció nada más, salvo cómo llegó el jefe de Gabinete a conseguir ese dinero para comprar el departamento en ese barrio porteño.

Ya hay fuentes que afirman ante El Destape tener grabaciones de Adorni ingresando en reiteradas oportunidades a una casona en Martínez. Según pudo averiguar este medio, no sería propiedad del Jefe de Gabinete. Pero buscan nexos del titular de la vivienda con actores del espectro libertario.