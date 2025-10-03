Los detalles de los 36 vuelos de Espert en los aviones de Machado y sus 5 viajes con el acusado de narco

José Luis Espert realizó, sólo en 2019, 36 vuelos en los aviones de Federico “Fred” Machado, el argentino detenido con pedido de extradición de los Estados Unidos, donde se lo investiga por narcotráfico. El diputado y candidato de la Libertad Avanza en las próximas elecciones compartió 5 de esos viajes con “Fred”. El dato nutre la causa judicial en la que Espert está imputado por la posible “comisión de los delitos de encubrimiento, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación ilícita” y que se abrió en 2021. En ese expediente, Espert hizo un descargo en marzo de este año en el que sostuvo que solo vio a Machado el 18 de abril de 2019, en la ciudad de Viedma, cuando viajó con él a presentar un libro y que “con posterioridad no tuve más trato con esta persona”. Su mentira –una de las tantas desde que estalló este narcoescándalo- quedó expuesta. Más aún luego de que se confirmara de que cobró 200.000 dólares de parte de Machado.

Una explicación de esos vuelos por todo el país es la campaña electoral de Espert, que se postulaba a presidente. Hay viajes a Rosario, Catamarca, Corrientes, Formosa, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Rafaela, Mar del Plata, Villa Gessell y el ya conocido a Viedma. Incluso uno a Pergamino, la ciudad donde vive su familia. Lo que no tiene explicación es que en los balances de campaña presentados ante la Justicia Electoral no figuró nada de todo esto, sólo constan los aportes públicos para la impresión de boletas. ¿Por qué Espert ocultó que la logística de su campaña electoral la aportó Machado, preso y con pedido de extradición en el marco de un oscuro entramado narco?

Espert dijo que los aviones los proveía UNITE, el sello partidario que le prestó (o alquiló) el santafesino José Bonacci. Sin embargo, Bonacci negó cualquier vínculo con Machado e incluso contó que Espert estaba preocupado por la situación una vez que se hizo pública. Bonacci contó que le dijo a Espert que le trajera algún documento para sumar esos viajes a la contabilidad legal de la campaña electoral. Espert no le llevó nada. Parece que el narcotour fue barrani.

Un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de 47 páginas al que accedió El Destape y es parte de la causa en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Alejandra Mangano investigan a Espert precisa cada uno de los 36 vuelos que hizo el diputado y entonces candidato presidencial. En el documento se encuentran los compañeros de viaje y los destinos con sus respectivas fechas y revela que el primer viaje de Espert con Machado es del 15 de abril, no del 18, y fue del aeropuerto de Catamarca al de San Fernando. El que Espert refirió públicamente como su primer vuelo y único contacto con Machado era en realidad su tercer viaje con él.

Los datos sobre estos viajes son centrales. En el mismo descargo que hizo Espert en esta causa dijo que utilizó los aviones de Machado “con fines electorales”. Incluso señaló que “en ningún caso participé a título personal en su contratación, e incluso ignoraba por completo que pertenecían a Machado”. Achacó la responsabilidad de la contratación de los vuelos al partido que representó, Unite. El presidente de ese espacio, José Bonacci, negó rotundamente esa afirmación y dijo que ni siquiera conocía a Machado. En el informe de la PSA está registrado que Espert voló en diversas ocasiones a Pergamino, su ciudad natal. Incluso que hay vuelos en los que viajó solo. En la causa también figura el testimonio del piloto Axel Vugdelija quien dijo que voló durante varios meses con Espert en los aviones de Machado y que el ahora diputado “una vez me dijo que iba a ver a la madre”, lo que expone que no usaba las aeronaves únicamente para fines electorales.

Los 5 vuelos con Machado

Las versiones de Espert de su vínculo con Machado cada vez cierran menos. En su descargo judicial escribió: "Ello tuvo lugar antes del inicio del acto eleccionario, en el año 2018, cuando me dedicaba a la actividad privada". Párrafo seguido Espert dice que "en el contexto de la conversación, surgió que a los pocos días proyectaba la presentación de mi libro 'La sociedad cómplice' en la ciudad de Viedma, de donde aparentemente era oriundo, y él me manifestó que le interesaba participar y me ofreció viajar en un avión privado al evento". Pero las fechas no cierran: si se conocieron en 2018, ¿como hablaban de algo que finalmente ocurrió en abril de 2019? No eran pocos días, hubo al menos 4 meses de diferencia si es que se conocieron en diciembre de 2018. "El evento tuvo lugar el 18 de abril del año 2019, en la ciudad de Viedma, en el Hotel Austra ”. Con posterioridad no tuve más trato con esta persona", detalló por escrito Espert. Pero todo era mentira: se vieron antes, al menos en un viaje a Catamarca, y tuvieron trato después, en 2020, con el pago de 200.000 dólares.

Espert dijo que solo estuvo con Machado en el vuelo hacia Viedma del 18 de abril de 2019. Eso es falso. En el documento de la PSA constan que volaron juntos en un avión de Machado, con patente estadounidense, el 15 de abril, tres días antes del evento del libro. Aquel día viajaron del aeropuerto de Catamarca al de San Fernando. También fueron parte de ese vuelo el exjefe de campaña de Espert, Nazareno Etchepare, Iván Sherman y Silvia Rodríguez.

Ese mismo día, Espert, Machado, Etchepare, Sherman, Rodriguez y Gabriela Valle volvieron a volar en el mismo avión desde San Fernando hacia Santa Fe.

Los 5 vuelos de Espert con Machado fueron en el avión con patente estadounidense N28FM, que todo indica que terminó incautado en el marco del proceso que se le sigue a “Fred” en los Estados Unido.

El tercer viaje entre ambos es el que llevó a Espert y Machado a Viedma, el 18 de abril. Allí Espert presentó su libro “La sociedad cómplice” y allí le agradeció a Machado, ahora detenido en Viedma, donde tiene prisión domiciliaria a la espera de que se resuelva un pedido de extradición de los EE.UU. “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”, dijo Espert al abrir el evento. En el auditorio se encontraban Machado y su primo, Claudio Alberto Ciccarelli, que según la denuncia que hizo Juan Grabois contra Espert en los tribunales federales de San Isidro por lavado de activos provenientes del narcotráfico actúa como “prestanombre/socio de Machado en Argentina”.

En ese viaje a Viedma también estuvieron: Silvia Rodríguez, Nazareno Etchepare, Franco Pirrota, Gabriela Valle (fotógrafa) y Pablo Mac Mullen, socio de Ciccarelli y oresidente Catamarca Energy S.A.

El mismo 18 de abril Espert y Machado volaron luego de Viedma a Bahía Blanca. Siempre en el avión con patente estadounidense. Los acompañaron Sherman, Rodríguez, Etchepare y Pirrota. Luego regresaron desde Bahía Blanca a San Fernando. Ese fue el último vuelo compartido entre ambos en 2019.

Según Clara Montero Barré, exjefa de prensa de la campaña, definió a Machado como operador y armador de la candidatura de Espert. “Espert se reunió muchas veces con él”, aseguró en diálogo con Radio con Vos. Machado “era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba y no se vieron una sola vez, como dice Espert. Fueron varios encuentros. Yo misma presencié al menos dos reuniones entre ellos, y después Espert viajó a Estados Unidos para verlo allá.” Según reconstruyó en diálogo con El Destape, Espert y Machado se vieron “al menos 6 veces”: las 2 veces que estuvo ella; una tercera a la que ella llegó tarde; un viaje a EEUU; el del encuentro en Viedma; y la reunión en el Hipódromo de San Isidro donde se conocieron. A eso se suma que ambos “hablaban muchísimo por teléfono”.

Los 36 viajes en los aviones del escándalo

Además de los 5 vuelos con Machado, Espert viajó otras 31 veces en aviones que se vinculaban con “Fred” como el patente LVCBZ.

A continuación todos los vuelos de Espert en los aviones de Machado:

El 12 de abril de 2019. Partió de San Fernando con destino a Santiago del Estero. Espert viajó con Gonzalo Díaz y Etchepare.

El 13 de abril del mismo año. El vuelo fue Santiago del Estero- Pergamino. Viajaron las mismas 3 personas.

El 15 de abril se da el vuelo de Espert con Machado. Hace Catamarca-San Fernando.

El mismo día viajan Espert y Machado rumbo a Santa Fe.

El 18 de abril se realiza el mentado viaje a Viedma en el que Espert vuela con el acusado de narcotraficante.

En la misma jornada hacen Viedma – Bahía Blanca y Bahía Blanca-San Fernando.

El 23 de abril Espert viaja con su fotógrafa y Nazareno Etchepare de San Fernando a Córdoba

Cuatro días más tarde Espert, Gonzalo Díaz, Etchepare y Valle vuelan de Jujuy a Salta.

El 28 de abril hacen Salta-San Fernando. En el vuelo figuran Espert, Etchepare y Valle.

El 21 de mayo el viaje es San Fernando – Formosa. Vuelan Espert, Etchepare, Gustavo Canteros y Valle.

Tres días después el vuelo es Corrientes – Posadas. Los pasajeros son Espert, Gustavo Canteros, Valle, Néstor Luis Carreras, Damián portal y Etchepare.

El mismo 25 de mayo el viaje es Santa Fe – Pergamino.

El 31 de mayo Espert viaja en los aviones de Machado para unir Tucumán – La Rioja. Lo acomañan Valle, Emanuel Iglesias, Mercedes González, Etchepare y Mariana Navarro.

Luego hace La Rioja San Fernando con su equipo.

El siguiente vuelo es del 6 de junio para unir San Fernando- Córdoba. Además de Espert viajan Marcelo Portas Dalman y Gonzalo Díaz.

Al día siguiente el viaje es San Fernando - Villa Gesell. Viajan: Espert, Carlos Gegenschatz, Emanuel Iglesias, Valle y Luis Rosales, el candidato a vicepresidente.

El 8 de julio el viaje es San Fernando – Santa Fe. Los pasajeros son Espert, Karina Mendez y Gonzalo Mansilla.

El mismo día regresan los tres a San Fernando.

El 9 de julio viaja Espert solo. Va a Pergamino, su ciudad natal. El mismo día vuelve solo a San Fernando.

El 10 de julio Espert y su equipo hace San Fernando – Mendoza. Y regresa.

El 15 de julio el vuelo es a Santa Fe. Y de allí a Rosario.

El 16 vuelven de Rosario a San Fernando. Solo regresan: Espert, Valle y Portas Dalman.

El 27 de julio Espert viaja solo a Córdoba.

El 29 de julio el itinerario es San Fernando – Mar del Plata. Espert va con su candidato a vice, Rosales, y la fotógrafa Valle.

El 31 de julio el vuelo es San Fernando – Córdoba.

Luego hacen Villa María (Córdoba) - San Fernando. Viajan Espert, Rosales, Portas Dalman y Valle.

El 31 de julio Espert vuelve a Pergamino. Pero va con Rosales, Portas Dalman y Valle.

El 2 de agosto, Espert une San Fernando – Rafaela. Viaja con el candidato a vice, Rosales, y la fotógrafa Valle.

A juzgar por la cantidad de viajes parecería que Machado financió su campaña. Un dato no debe pasar desapercibido: en los balances presentados por e partido Unite a la Justicia electoral no se declararon aportes privados ni en dinero ni en especias. Se declararon todos aportes públicos.

Con estos antecedentes, y luego de que se publicara en La Nación que un libro contable elaborado por el Bank of America registraba una transferencia de 200.000 dólares a una cuenta de Espert, en la madrugada de este viernes, a través de un video difundido por redes sociales, Espert reconoció haber cobrado el pago de 200.000 por asesorar en materia económica a una minera de Guatemala vinculada a Machado antes de volcarse a la actividad pública. La minera en cuestión, “Minas del Pueblo”, también está envuelta esta la narco que se investiga en los Estados Unidos. En el mismo video, Espert dice que ni siquiera viajó a Guatemala para ese trabajo porque justo estalló la pandemia del Covid. Aviones para trasladarse evidentemente no le faltaban.