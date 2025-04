Caso $LIBRA: La Cámara de Casación rechazó planteos de Novelli y Terrones Godoy y ratifica a damnificados como querellantes

Se suman mañas noticias para el presidente Javier Milei en el caso $LIBRA. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este lunes un planteo del trader Mauricio Novelli y de su socio Manuel Terrones Godoy, ambos señalados en el criptoescándalo como intermediarios entre el gobierno y el impulsor del token $LIBRA, Hayden Davis, y ratificó a los damnificados como parte querellante en la causa que involucra al primer mandatario y a su hermana Karina. A su vez, según pudo corroborar El Destape, ya llegó a los Estados Unidos el exhorto por el cual un grupo de perjudicados pretende congelar casi 60 millones de dólares que estarían ubicados en wallets vinculadas al memecoin.

Revés para Milei y sus “socios” cripto

La Sala II de la máxima instancia penal del país, con la firma de los camaristas Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, declaró este lunes inadmisible el recurso de casación interpuesto por el abogado defensor Daniel Rubinovich, quien representa a Novelli y Terrones Godoy. De esta forma, la Casación confirmó la resolución de la Cámara Federal porteña por la cual se dispuso admitir a los damnificados como querellantes.

“Del análisis realizado en razón de lo previsto por los artículos 444 y 465 del rito, surge la inadmisibilidad de la vía intentada, pues el recurrente limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó el a quo y cuyos fundamentos no logra rebatir adecuadamente. Finalmente, no se ha argumentado de modo acabado la existencia de una cuestión federal, que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”, afirmaron Slokar y Yacobucci.

Al ingresar formalmente a la causa como querellantes, los perjudicados por la estafa del memecoin –que fue publicitado por Milei en redes sociales- podrán ver todos los movimientos del expediente, pedir medidas de prueba, realizar apelaciones y dificultar su cierre si así lo desearan la jueza del caso, María Servini, y el fiscal Eduardo Taiano.

La resolución recurrida por los acusados Novelli y Terrones Godoy fue dictada de forma unánime por los camaristas porteños Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes revocaron una decisión de la jueza de primera instancia, María Servini. Esta magistrada había impedido la actuación de las víctimas en el proceso.

Para la jueza del criptoescándalo no había un delito claro en la causa que involucrara al presidente Javier Milei y su hermana Karina y por ende no había damnificados. Con ese criterio rechazó en febrero el pedido de todos los damnificados que se presentaron en el expediente para ser tenidos por querellantes y así poder impulsar la investigación, que el fiscal Taiano instruye a paso lento. Los argumentos que esgrimió Servini se acercaban a los que desarrolló Milei públicamente para defenderse de las acusaciones: que quienes invirtieron sabían que lo hacían cual juego de azar del Casino.

Según la magistrada, quienes perdieron dinero al invertir en el token $LIBRA sabían que podían sufrir esa consecuencia y hasta que la investigación judicial demostrase lo contrario no se trataba de una estafa. Su rechazo provocó apelaciones de tres víctimas representadas legalmente por el abogado y dirigente social Juan Grabois. La sala II de la Cámara Federal porteña analizó el recurso y revirtió el fallo de Servini. Esa decisión fue la recurrida por la defensa de Novelli y Terrones Godoy ante la Casación. Este lunes la máxima instancia penal del país ratificó lo resuelto por la cámara porteña.

En ese marco, la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que los damnificados por el fraude investigado podrán intervenir en la causa.

Novelli, Terrones Godoy y los vínculos con el Presidente

Novelli, trader financiero que tiene una escuela de negocios donde Milei daba clases hasta poco antes de asumir la Presidencia, y Terrones Godoy son socios y organizaron el evento Tech Forum en el que participaron los impulsores de $LIBRA –como la familia de Hayden Davis- y disertó Javier Milei. Ambos están involucrados en el expediente. Son señalados como intermediarios entre el gobierno y los impulsores del token junto a Sergio Morales, socio de Terrones Godoy y exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), cargo al que renunció el 7 de marzo pasado en medio de este escándalo.

Las fotografías del Tech Forum, realizado el 19 de octubre pasado, muestran en ubicaciones privilegiadas a la familia Davis aplaudiendo a Javier Milei, quien está imputado en la causa judicial que se abrió en Comodoro Py por el escándalo $LIBRA junto a su hermana y los apuntados como intermediarios. Tal como lo precisó el periodista Maximiliano Firtman, especialista en temas tecnológicos, en el Tech Forum se pudo ver sentados en ubicaciones preferenciales a: Tom Davis, presidente de Kelsier Ventures; sus hijos Hayden (CEO de la empresa) y Gideon (director de Operaciones de la firma); y a Julian Peh, CEO de Kip Protocol. Tanto Kelsier como Kip Protocol aparecen detrás del lanzamiento del memecoin $LIBRA. También figura junto a ellos Bartosz Lipinski, CEO de Cube Exchange y que también fue parte de encuentros en la Casa Rosada junto a parte de los acusados. A pocos metros de los impulsores de $LIBRA se puede ver al vocero presidencial Manuel Adorni; a Mauricio Novelli, Terrones Godoy y a Morales.

Como publicó El Destape, Novelli estuvo al menos 7 veces en la Casa Rosada, una de ellas con Hayden Davis. El diario estadounidense The New York Times publicó que Novelli habría pedido miles de dólares a un empresario para acceder a una reunión con el Presidente. Tras la difusión de la noticia, la firma Tech Forum emitió un comunicado en el que Novelli desmintió lo publicado.

Terrones Godoy dijo un mes antes de que estallara el criptoescándalo que tokens como el de $TRUMP, difundido por el presidente estadounidense Donald Tump y de similares características a $LIBRA, servirían para financiar campañas políticas. Justamente por ello también señaló que Trump no sería el único mandatario en tener su criptomoneda. La afirmación abre todo tipo de interrogantes ya que Terrones Godoy aparece como uno de los protagonistas de esta supuesta estafa y aún no se conoce para qué se pretendía usar el dinero que se acumuló con el lanzamiento $LIBRA, que publicitó Milei el 14 de febrero, y que asciende a, al menos, 100 millones de dólares.

El exhorto que preocupa a Milei

El damnificado y querellante del caso $LIBRA, Martín Romeo, el 13 de abril pasado afirmó a este medio que era inminente el congelamiento de poco más de 57 millones de dólares vinculados al lanzamiento de $LIBRA. El joven trabajó para detectar ese dinero como querellante en la causa del criptescándalo que tramitaba en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Una de las últimas medidas que tomó esa jueza antes de dejar el expediente, que se acumuló al que tramita en Comodoro Py, fue librar un exhorto a los EE.UU para congelar esos dólares. Según pudo confirmar El Destape, el Ministerio de Justicia de la Nación confirmó que ya remitió el exhorto al Departamento de Justicia de los EE.UU “a los fines de su diligenciamiento”. Se espera una respuesta de la justicia estadounidense, que debiera cursar el pedido que había realizado Arroyo Salgado.

Según había precisado Romeo a este medio “la Justicia argentina está prácticamente a la vuelta de la esquina de poder congelar todo de lo que serían las Libra Team Wallet, que es como ellos denominaron a 8 billeteras que eran parte del equipo y 2 billeteras secundarias que fue hacia donde removieron fondos de la Libra Team Wallet 2 y 3. En total serían 10 wallets que se identificaron con un trabajo muy bueno de nosotros como querella y también de mucha rapidez del juzgado de Arroyo Salgado”.

¿Cómo fue el procedimiento de detección? “Identificamos las wallets, se las mostramos a la Justicia que se las envió al Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal para que dieran el visto bueno de que las wallets que habíamos identificado eran genuinamente billeteras identificadas con $LIBRA. Se hizo lugar. Se procedió a ponerse en contacto con la empresa Circle, que es la subsidiaria de CoinBase a cargo de USDC –el dólar digital- y se le pidió a Circle que informe cómo era el procedimiento para que ellos procedieran al congelamiento de los fondos. También se los consultó si realmente estaban dispuestos a avanzar con el congelamiento”, había explicado Romeo en una entrevista con El Destape. Circle contestó que “estaban dispuestos a hacerlo sin ningún problema siempre y cuando la Justicia lo dispusiera con un exhorto”, aclaró. Es por eso que la Justicia libró el mentado exhorto. “Ya estamos en vía de que se dé por notificado Circle y CoinBase y procedan con el congelamiento de los fondos”, había afirmado el joven damnificado. Con el exhorto ya en los EE.UU se esperan novedades en el corto plazo.