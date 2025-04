Martín Romeo, querellante: “La Justicia está por congelar U$S 57.654.000 de wallets vinculadas a $Libra”

Martín Romeo es uno de los damnificados del caso $LIBRA que fue tomado por querellante en la causa que instruía la jueza Sandra Arroyo Salgado en los tribunales federales de San Isidro y tuvo un rol clave para ubicar más de 57 millones de dólares obtenidos por la criptoestafa. En diálogo con El Destape, el asesor en materia cripto aseguró que es inminente el congelamiento de esos fondos relacionados al memecoin que promocionó el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado, apenas se lanzó. “Es la primera vez en la historia de Argentina que se van a congelar fondos cripto por una estafa de este estilo”, señaló. E indicó que su objetivo es “recuperar esos fondos para los damnificados”.

El Destape entrevistó a Romeo para conocer los detalles sobre cómo se detectaron los casi 60 millones de dólares y por qué se pueden congelar, si es posible ubicar a las personas físicas que se hicieron con ese dinero y cómo continuará la investigación ahora que Arroyo Salgado fue desplazada y toda esta trama que se descubrió continuará tramitando en Comodoro Py.

La magistrada de San Isidro fue apartada del caso $LIBRA este jueves, tres días después de haber librado un exhorto para congelar los 57 millones de dólares vinculados a la criptoestafa, a pedido de Romeo, quien trabajó junto al abogado Nicolás Oszust y el dirigente radical Agustín Rombolá. Toda su investigación pasó a estar unificada con la causa que tramitan en los tribunales federales de Retiro la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano.

-¿La Justicia argentina está por congelar las cuentas de Libra?

La Justicia argentina está prácticamente a la vuelta de la esquina de poder congelar todo de lo que serían las Libra Team Wallet, que es como ellos denominaron a 8 billeteras que eran parte del equipo y 2 billeteras secundarias que fue hacia donde removieron fondos de la Libra Team Wallet 2 y 3. En total serían 10 wallets que se identificaron con un trabajo muy bueno de nosotros como querella y también de mucha rapidez del juzgado de Arroyo Salgado.

-¿Cómo se logró esto?

Es importante remarcar que las wallets que nosotros identificamos y llevamos a la justicia tienen una parte del dinero en Solana que eso no se puede bloquear. No se pueden congelar porque es una moneda descentralizada y nadie tiene potestad sobre su manejo y nadie tiene autoridad de ningún tipo para hacer ninguna transacción ni congelamiento. Pero la otra parte de la plata está en USDC. El USDC es el dólar digital y está impreso por una empresa privada que es CoinBase que cotiza en la bolsa de Estados Unidos y tiene una acuerdo de cooperación con el gobierno de EE.UU. y las autoridades anti-lavado. Cuando recibieron la aprobación para crear los USDC se les aplicó ciertas medidas que ellos tenían que poner dentro de un protocolo. Entre esas medidas está que ellos pueden congelar los fondos en USDC de cualquier billetera del mundo, pueden moverlos, congelarlos en una wallet puntual o pasarlos a otra y congelarlo o pasarlos a listas de Blacklist para que no puedan interactuar con ciertos protocolos como Binance. Solana, Bitcoin, Ethereum son monedas que no se pueden congelar pero el USDC que es un tipo de moneda emitida por una institución centralizada sí en su protocolo tiene escrito reglas que permiten congelar los fondos. Esto fue un pedido de la comisión de valores estadounidense al momento de aprobar la creación del USDC que tenía que haber ciertas medidas para controlar el lavado y las mafias.

-¿Cómo fue el procedimiento de detección?

Identificamos las wallets, se las mostramos a la Justicia que se las envió al Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal para que dieran el visto bueno de que las wallets que habíamos identificado eran genuinamente billeteras identificadas con $LIBRA. Se hizo lugar. Se procedió a ponerse en contacto con la empresa Circle, que es la subsidiaria de CoinBase a cargo de USDC y se le pide a Circle que informe cómo era el procedimiento para que ellos procedieran al congelamiento de los fondos. También se los consultó si realmente estaban dispuestos a avanzar con el congelamiento. En el mismo día, que fue el viernes de la semana pasada, ellos respondieron que estaban dispuestos a hacerlo sin ningún problema siempre y cuando la Justicia lo dispusiera con un exhorto. Es por eso que el último lunes se firmó el exhorto y se libró. Ya estamos en vía de que se dé por notificado Circle y CoinBase y procedan con el congelamiento de los fondos.

-¿De cuánto dinero se trata? ¿Es plata que se obtuvo mediante la presunta estafa?

Se procedería a congelar 57.654.000 dólares que es lo que estas wallets poseen en USDC. Estas wallets estuvieron directamente conectadas con el lanzamiento de $LIBRA, en la blockchain les asignaron el nombre de Libra Team Wallet 1, Libra Team Wallet 2 y así hasta el 8. Todas esas ganancias en USDC -también hay ganancias extra en Solanas- son provenientes del drenaje de pools de liquidez de $LIBRA. Dentro de esos 57 millones de dólares que se están por congelar en USDC no hay ganancias previas, no hay fondos de Kelsier Ventures, no hay nada previo. Es pura y exclusivamente plata que ellos “ganaron” mediante la estafa y drenando los pools de liquidez. Son lisa y llanamente los USDC que se drenaron de los pools de liquidez y eso está en la trazabilidad que le presentamos a la jueza Arroyo Salgado.

-¿Qué implicancias tiene esta decisión para la pesquisa y para el mundo cripto?

Hay una doble decisión, tanto de Arroyo Salgado, de dar lugar rápido a la medida y librar el exhorto; como de Circle, de ya haber confirmado vía mail que ellos, una vez recibido el exhorto, inmediatamente bloquearán y congelarán los fondos. No van a apelar y van a dar lugar totalmente a la decisión de la jueza. Una vez que Circle dé por recibido el exhorto, todos los activos que estén en USDC de esas billeteras quedan inmediatamente inmovilizados. Es decir, hasta que, luego, Circle no saque el congelamiento esas wallets no pueden operar esos USDC. Esto implica que los USDC no se pueden mover de ahí de ninguna manera posible. Es plata muerta, por así decirlo. No se van a congelar fondos en un USDC que se encuentren en otras wallets de los que fueron partícipes del caso $LIBRA como puede ser Mauricio Novelli, Julian Peh o Hayden Davis. De hecho, hay una billetera de Hayden Davis identificada con 10 millones de dólares. Ese patrimonio por el momento no se va a afectar, no se va a congelar, sí todo lo que sea ganancias puras y exclusivamente de $LIBRA.

-¿Hay antecedentes de una decisión similar en la Justicia?

Estamos sentando un precedente histórico porque es la primera vez que en Argentina una figura pública lanza o promociona una criptomoneda e inmediatamente, en tan poco tiempo, se congelan los fondos. Es la primera vez en la historia de Argentina que se van a congelar fondos en cripto por una estafa de este estilo. Eso es una ganancia increíble a nivel de lo que se viene para el ecosistema y también para que gente de afuera se sienta más confiada en que no se la van a llevar fácil con estas maniobras. Estamos congelando todo lo que fueron las ganancias en dólares cripto desde la semana que viene. Es una victoria importantísima para los pilares que estamos tratando de sentar para el futuro. Los que quieran estafar a la gente con las criptomonedas, aprovechándose del desconocimiento que hay aún, tendrán que pensarlo tres o cuatro veces. Además esto nos pone a nosotros que estamos reclamando plata de muchísimos damnificados en una muy buena posición de negociación. Y ahí estaría el segundo paso histórico que sería recuperar esos fondos para los damnificados. Creo que ahí cualquiera que quiera hacer una estafa cripto debería ya pensárselo muchísimo.

-¿Cuál fue su rol en esta decisión como parte querellante?

Una vez que nos aceptan como querellantes en la causa de Arroyo Salgado y prestamos declaración en el juzgado, desde el día siguiente con Nicolás Oszust y con Agustín Rombolá nos pusimos a trabajar casi sin descanso para armar una batería de medidas de prueba súper contundente con todo lo que estuviera a mano. Hubo una muy buena predisposición de parte del juzgado para entender toda la parte técnica. Trabajamos cuatro o cinco días sin parar en la batería de medidas de prueba, yo me ocupé de lo que es toda la parte técnica, de explicarle a la fiscalía y de hacer todo el detallado y la trazabilidad para presentar, Nicolás y Agustín se encargaron de toda la parte jurídica. Todo lo que es la parte técnica después lo confirmó el Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal para que la jueza diera lugar a las diferentes medidas como fueron los pedidos de rastreo de las IP, como fue ahora el congelamiento de fondos, como fue el tema de pedir los ingresos y egresos tanto al país como a la Quinta de Olivos de cada acusado y de hacer una investigación más profunda por parte también de la Policía de Cibercrimen sobre ciertas áreas y aspectos que marcamos de proyectos previos de cada uno de los individuos para entender si esto era un modus operandi que ellos ya venían tomando en el tiempo o no. En lo que es el congelamiento en sí, nosotros preparamos toda la parte técnica, hicimos toda la identificación de las wallets, toda la trazabilidad.

-¿Hay forma de llegar a las personas físicas que están detrás de esas cuentas?

Sí, hay forma de llegar a las personas físicas que están detrás de estas cuentas, totalmente. Obviamente, desde la parte informática, no de los que están atrás del movimiento de los fondos. ¿Eso cómo se hace? Una vez que estén congelado los fondos, que es la primera medida, que nosotros ya con el canal abierto con Circle, empieza ya la segunda etapa, que es decirle a Circle: “Bueno, me congelaste los fondos, me diste lugar al exhorto, entendés sobre lo que estamos trabajando, bueno, ahora liberame todas las direcciones de IP desde donde se movieron esos fondos”. A Meteora, que es el exchange donde se hizo la compra, venta y los pools de liquidez se le debe preguntar si quiere colaborar o también necesita un tipo de exhorto para entregar las direcciones de IP desde donde se crearon y se drenaron los pools de liquidez. Esas direcciones dan una ubicación geográfica desde donde estaba operando el equipo técnico de $LIBRA. Nosotros ya lo damos por descontado que es en Estados Unidos y que es Hayden Davis y su equipo porque de hecho él lo admite en uno de los videos que difundió pero para la investigación judicial hay que tener las IP que ubicarían exactamente la locación, nos darían la geolocalización de las billeteras, desde donde se crearon los puertos de liquidez. Triangulando todo podríamos llegar muy fácilmente a Hayden Davis.

-¿Cómo cree que debiera seguir la pesquisa en torno a esta cuestión?

Ya empieza una segunda etapa con los fondos congelados. ¿Por qué? Porque se va a empezar a trabajar con otra tranquilidad. Sabemos que tenemos cubierto el 40% o el 30% de la parte económica y nos podemos quedar tranquilos de sacarnos un poco la mochila de estar entrando cada 15 minutos todos los días, saber las wallets, saber que no se hayan movido los fondos. O sea, esa era la principal victoria por la que íbamos. Una vez con esto, bueno, como decíamos antes, empieza el segundo paso de ir por más empresas, como puede ser Meteora, como puede ser Exchange, que hayan interactuado con esas billeteras para que nos empiecen a dar números de IP, para que nos empiecen a dar contactos. Nosotros tenemos la información de que Meteora habría incluso estado en contacto vía mail con Hayden Davis para ayudarlo con la creación de los pools y ayudarlo con ciertas partes técnicas que él quería sacarse dudas al tratarse de un evento que iba a tener mucho volumen de plata. Por eso también el CEO de Meteora renuncia a los tres días. Queremos que se lo llame a declarar, vamos a ver si acepta o si no, pero bueno, ahora empieza toda una segunda parte, mucho más “relajada”, sin el arma en la cabeza de estar todo el día preocupados porque muevan esos fondos y ya poder con esos fondos congelados empezar a armar una red para abajo de todo lo que operó contra esos fondos.

-¿Hay forma de llegar a la pata argentina de esta trama?

Además de toda la parte técnica que es empezar a rastrear con qué empresas interactuaron, pedirle las direcciones de IP, ver qué tan comprometido está Meteora y ver si quieren colaborar también está la parte de empezar a citar a involucrados en la maniobra. Vamos a empezar a pedir que se cite a declarar a Novelli, a Terrones Godoy, a Sergio Morales para que expliquen exactamente cuál fue su función dentro de la estafa. Así se empieza a ir un poco el humo y podemos empezar a ubicar realmente por palabra de ellos a cada uno dentro de lo que fue el esquema de estafa. Quién fue el lobista, quién fue el que tuvo la idea, quién consiguió los fondos, si hubo un pago a Karina Milei o no.

-¿Cómo toma la decisión de la Cámara Federal de San Martin de desplazar a Arroyo Salgado y enviar esta parte del caso a Comodoro Py?

Tomamos la decisión con los brazos abiertos porque vamos a poder formar parte del expediente a cargo de María Servini, porque nos mantenemos como querellantes en la causa y porque vamos a poder acceder a todo lo que estuvo haciendo el fiscal Taiano, que es quien lleva la investigación en Comodoro Py. Lo que hizo la cámara es declarar incompetente a Arroyo Salgado y decirle que la causa tiene que pasar a tribunales federales de Retiro y allí se compila todo, no se impugna nada, así que todas las medidas de prueba que nosotros pedimos y fueron aprobadas van a seguir su curso y pasamos automáticamente a estar como querellantes en Comodoro Py. Esto implica que vamos a poder aportar elementos. Estamos contentos porque no se pierde todo el trabajo que vinimos haciendo en los días previos con Arroyo Salgado. Si bien habíamos logrado cierta dinámica de trabajo con ella que venía siendo muy buena y venían funcionando muy bien, que la cámara no impugne nada de los realizado, ni el exhorto, ni a nosotros como querella es bueno. No lo considero un paso atrás sino que es un paso quizás al costado para seguir construyendo desde otro lugar con Comodoro Py. Nosotros nos vamos a poner a disposición para ayudar.