Milei denunció que "intentaron sabotear la entrevista" con Laje

Apenas seis horas después de dar una larga entrevista en la televisión, el presidente Javier Milei dio otra nota, esta vez por la radio. Denunció que "han intentado sabotear" la primera entrevista y, aunque no dio nombres, lo vinculó con sus rivales en la campaña presidencial de 2023. "Lamentablemente parece que han intentado sabotear la entrevista, interfiriendo sobre el sonido cuando me estaban reportando. Una verdadera vergüenza que haya pasado algo tan bochornoso. No me sorprende, el estudio estaba lleno de gente haciendo ruido, parece que intentaron replicar las mañas que utilizaron en la campaña electoral del 23", aseguró. Para garantizar que su mensaje quede claro, lo repitió: prometió que no devaluará, cargó aún más fuerte contra el ex ministro menemista Domingo Cavallo y, finalmente, explicó por qué echó a otros dos funcionarios este lunes.

Abrazado al atraso cambiario

Milei volvió a reiterar que el tipo de cambio "no está atrasado" y que "Argentina no está cara". Por el contrario, sostuvo que todos los datos apuntan a que el peso debería seguir apreciándose con respecto al dólar. "No vamos a devaluar. La moneda en Argentina se tiene que apreciar porque Argentina no sólo no emite pesos, sino que además absorbe 6% de la base monetaria por mes con el superávit fiscal. Si lo extrapolo linealmente en el año, podemos quitar el 72% de los pesos que hay en la calle", lanzó en la segunda entrevista con Radio Rivadavia.

Y, entonces, concluyó: "No hay combustible para que suba el precio del dólar". Además, se mostró confiado con las cuentas públicas de cara a un eventual cimbronazo de los mercados. "Tenemos una pared de 20.000 millones de dólares para enfrentar lo que el mercado quiera", sostuvo, pese a que los cálculos estiman que las reservas netas en el Banco Central son negativas.

Cavallo y De los Heros...¡afuera!

Uno de los economistas que cuestionó en los últimos días el atraso cambiario que Milei se niega a aceptar es Cavallo, un ex ministro menemista que supo ser una de las personas más elogiadas por el presidente. Eso ha cambiado y, por eso, el Gobierno anunció este lunes que había removido del cargo a la hija del ex funcionario, Sonia Cavallo, como embajadora ante la OEA en Washington.

Cuando le preguntaron si la decisión estaba vinculada a la crítica de su padre, Milei respondió: "Absolutamente, usted no puede tener a alguien que escribió...Sonia escribió con su papá y su papá está siempre torpedeando y saboteando el programa económico. O se está de un lado o se está del otro."

Pero, además, Milei apuntó contra supuestos intereses ocultos detrás de Cavallo. "Él tiene intereses políticos y no son los del Gobierno. Hay que ver a quién está respondiendo. En la campaña electoral estuvo claro con quién se alineó: llamaba a que yo no me presentara, le hacía el juego al kirchnerismo", contó y aclaró que no se refería al entonces candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Finalmente, se refirió al segundo funcionario despedido este lunes, el titular de la ANSES, Mariano De los Heros. "Voló por los aires como correspondía", sentenció y explicó: "No tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda. La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden. La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Tengo el 40% de la mano de obra en el segmento informal, eso significa que primero hay que corregir los desequilibrios que dejó el kirchnerismo."