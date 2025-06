La amenaza del gobierno en la previa a la marcha: “Se va cumplir el protocolo antipiquete”

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) controlaba y pedía documentos de identidad a pasajeros que bajaban de los trenes en la estación de Constitución, a horas de la convocatoria a Plaza de Mayo en defensa a Cristina Fernández de Kirchner.

"No me dijeron nada. No me parece bien, me tengo que ir trabajar", dijo un pasajero que fue consultado por C5N en la estación de Constitución.