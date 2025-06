La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió que la aplicación del protocolo antipiquetes "depende de la cantidad de gente que haya" en la movilización en Plaza de Mayo a favor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y reconoció que si se juntan 300 mil personas solo podrá evitar "que no corten ciertos puentes o la avenida 9 de Julio".

"Con esos números no. Se pueden lograr algunas cosas, que no corten ciertos puentes, que no corten la avenida 9 de Julio. Depende de la cantidad de gente que haya y si vienen por muchos puntos distintos", señaló en un reportaje al streaming La Casa.

Noticia en desarrollo...