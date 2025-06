Ajuste de Milei en salud: 58.400 pacientes de VIH se pueden quedar sin remedios por falta de stock público

Mientras se agudiza el ajuste a la salud pública en los hospitales más importantes del país, el gobierno de Javier Milei deja en riesgo a más de 50 mil pacientes de VIH que necesitan medicamentos para continuar con su tratamiento a partir de agosto porque el Estado está limitando el stock. Hay faltantes. En algunos casos, inclusive, no se registraron ni siquiera compras en los últimos meses, de acuerdo a un informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos (OAM) de Fundación GEP.

El Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis alertó hace apenas cuatro meses los alcances que podían tener los despidos de Milei en la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis. Un 40% de la planta de esa dependencia quedó en la calle. En ese momento, desde el Ministerio de Salud aseguraban en off y públicamente que esa "reestructuración", no afectaría "el funcionamiento ni cumplimiento de las responsabilidades de esta cartera" y que la decisión buscaba volver "más eficientes áreas que estaban sobredimensionadas por amiguismos de gobiernos de turnos y Fundaciones que se creen los dueños del Estado". Los primeros efectos de esa decisión se ven plasmados en este informe de GEP.

"No nos olvidemos que esto viene del año anterior. Muchas de esas compras que nosotros estábamos reclamando que no se estaban haciendo, finalmente no se hicieron. Nos decían que estaban los expedientes en curso, los expedientes se demoraron, después algunos se cayeron, otros nunca se iniciaron. La verdad que la situación es muy preocupante", subrayó a El Destape José Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo e integrante del Frente Nacional VIH.

La principal preocupación por la provisión de antirretrovirales gira en torno a la situación de Tenofovir 300 mg + Lamivudina 300 mg + Dolutegravir 50 mg, medicamento del cual depende el tratamiento de más de 48.000 personas. Concretamente, en la Argentina hay más de 140 mil personas con VIH, de los cuales el 87% conoce su diagnóstico. De estos, casi 7 de cada 10 se atiende en el subsistema público de salud. Es decir, cerca de 70 mil personas se encuentran en tratamiento con antirretrovirales provistos por el subsistema de Salud Público.

De esas 70 mil personas, al menos 48 mil necesitan para sobrevivir estas tres drogas y otras 10.500 personas requieren Darunavir 800 mg + Ritonavir 100 mg. En este punto, el informe alerta que ellos están en una situación de riesgo mayor, dado que "no se registran compras ni ampliaciones por los canales formales y habituales de información" de este medicamento. Esos medicamentos por mes le cuestan a cada paciente que lo quiere comprar por su cuenta $128850 pesos argentinos.

Compras directas

"Decidimos no renovar muchos contratos de las direcciones de VIH y vacunas ya que estamos convencidos que hay que armar equipos de trabajo de otra manera: evitar las compras directas a un único proveedor, evitar tirar vacunas e insumos por millones y millones de dólares. Necesitamos equipos nuevos para los nuevos desafíos, no más de lo que quedó demostrado que no funcionó", explicaron a este medio desde el Ministerio de Salud cuando desmantelaron la Dirección de VIH y la de Vacunas. Desde GEP alertan ahora que, a pesar de la motosierra, se profundizaron las compras directas y "sin sentido".

Noticia en desarrollo