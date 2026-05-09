El analista político y escritor Jorge Asís fulminó a la administración libertaria de Javier Milei al afirmar que entiende que su gobierno "está terminado". Además, apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ironizar que es un ejemplo de que en el Gobierno "no saben robar".

“Yo creo que el gobierno de Milei está terminado”, afirmó Asís este último jueves. En ese sentido, agregó que “lo que resta saber es si lo que conocemos por el 'Círculo Rojo', que está revalorizando excesivamente a Mauricio Macri, sale por un lugar de la derecha". De ese modo, dio a entender que considera que el Presidente efectivamente llegará al final de su mandato constitucional, pero que no logrará ser reelecto.

Las razones por las cuales Milei está "termindo"

Para el analista político, Milei cometió varios errores propios. "El peor de todos fue haber atacado a Paolo Rocca", aseguró acerca del CEO de Techint, y agregó que la Argentina Week de Nueva York, a inicios de marzo, "fue un desastre". En esa ocasión, el jefe de Estado volvió a calificarlo como "Don Chatarrín" frente a una audiencia de empresarios argentinos y del exterior, lo que fue criticado como un acto que podía potencialmente espantar la llegada de inversiones al país.

“Un consultor amigo mío, alguien que estuvo ahí, que se pagó el pasaje y estuvo, dijo: ‘El loco no puede reelegir, así que tenemos que salir a buscar otra cosa’”, afirmó Asís respecto al discurso que dio Milei a inicios de marzo, en una entrevista que brindó al canal C5N.

El Turco Asís fulminó a Adorni: "No saben robar"

En otro orden de cosas, Jorge Asís se refirió a las sospechas de corrupción que pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que comenzaron justamente con aquel viaje presidencial a la Argentina Week a inicios de marzo.

“Todo lo que suman son 800.000 dólares. ¿Sabés con lo que se afanó en la Argentina?”, ironizó el escritor y periodista sobre los gastos presuntamente irregulares que se le imputan a Adorni, dando a entender que el jefe de Gabinete fue torpe por haber generado un problema político para el Gobierno por un monto relativamente reducido.

En ese sentido, Asís añadió que “lo que se le podía haber aconsejado a Adorni" es "prolijidad: no te la gastes toda en dos años”. “Si me preguntan a mí hoy de Adorni, de Milei, de todos estos temas, te diría: ‘No saben robar’”, dijo también con ironía, parafraseando una frase del expresidente de Brasil José Sarney sobre su sucesor Fernando Collor de Melo, destituido por corrupción a inicios de los años noventa.