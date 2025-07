Karina Milei sale a ordenar la tropa libertaria: "La lealtad no es una opción, es una condición"

La secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, se sumó a las figuras oficialistas que intentan frenar las críticas de la tropa libertaria por las listas de candidatos para las elecciones bonaerenses. "Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá. El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo", sentenció en su cuenta de X.

En un largo posteo, Karina defendió su armado electoral, pero sin mencionar nombres ni casos particulares. "Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo. La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa", escribió.

La secretaria de la Presidencia explicó por qué sumaron a ex militantes o funcionarios de otras fuerzas, una de las críticas más duras que lanzaron en las últimas horas dirigentes y youtubers vinculados al asesor estrella presidencial, Santiago Caputo: "Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei".

Tras dejar claro que todos los cañones deben estar puestos contra "el kirchnerismo" en la Provincia de Buenos Aires durante la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre próximo, lanzó un último reclamo a su propia tropa libertaria. Les pidió enfrentar a la principal fuerza opositora a nivel nacional "no con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia".

Karina se sumó a su armador bonaerense

El encargado de armar las listas de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, le respondió a los tuiteros libertarios al afirmar que "nadie" le "manifestó" ninguna queja y remarcó que "el que ataca a los candidatos del Presidente, ataca a su modelo". Si bien resaltó la "prevalencia muy fuerte en materia digital" de los tuiteros, el dirigente prefirió "extraer lo mejor" de la estructura libertaria bonaerense. También defendió la elección de esos nombres al argumentar que existe "tabula rasa" para quienes formaron parte de otros partidos.

"Pudimos tener algún criterio diferenciador pero hay paz. Estas cuestiones que salen a la luz o salen en los periódicos no me las vino a manifestar nadie. No es que alguien me dijo '¿cómo puede ser?'. Estamos hablando de un mundo virtual. El que ataca a los candidatos del presidente ataca al modelo del Presidente", lanzó Pareja en diálogo con Radio Rivadavia.