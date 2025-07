El encargado de armar las listas de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, le respondió a los tuiteros libertarios al afirmar que "nadie" le "manifestó" ninguna queja y remarcó que "el que ataca a los candidatos del Presidente, ataca a su modelo". Si bien resaltó la "prevalencia muy fuerte en materia digital" de los tuiteros, el dirigente prefirió "extraer lo mejor" de la estructura libertaria bonaerense. También defendió la elección de esos nombres al argumentar que existe "tabula rasa" para quienes formaron parte de otros partidos.

"Pudimos tener algún criterio diferenciador pero hay paz. Estas cuestiones que salen a la luz o salen en los periódicos no me las vino a manifestar nadie. No es que alguien me dijo '¿cómo puede ser?'. Estamos hablando de un mundo virtual. El que ataca a los candidatos del presidente ataca al modelo del Presidente", lanzó Pareja en diálogo con Radio Rivadavia.

En la entrevista, el titular de LLA en Buenos Aires fue consultado por las consecuencias del cierre de listas del domingo pasado, del que quedaron afuera nombres ligados a la agrupación Las Fuerzas del Cielo, liderada por Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan. "Las Fuerzas del Cielo tienen una prevalencia muy fuerte en materia digital y una relación personal con Karina y Javier Milei muy buena", planteó Pareja sobre el grupo que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

Sin embargo, luego aclaró: "Atrás de ellos, o con ellos, está la escuela de formación de gobierno nuestra, esta La Púrpura, el trabajo en universidades, en secundarias, los Docentes por la Libertad, el Foro Alberdiano Internacional, hay estructuras que le dieron solidez a LLA y de ellas tratamos de extraer lo mejor".

Tabula rasa y acuerdo con el PRO

Pareja quiso desestimar la existencia de problemas con ese sector y aseguró que "hay paz interna" tras la elección de candidatos. "No hubo una decisión de exclusión. Yo sé que la lectura rápida es esa. Leí muchos medios haciendo mucho énfasis en esto. No es así. Tengamos en cuenta que LLA en Buenos Aries se fue conformando con distintas estructuras y sectores", subrayó.

Al ser consultado por los antecedentes políticos de algunos de los candidatos elegidos, señaló que "lo puro radica en quienes abrazan las ideas de la libertad". "¿Dónde radica la impureza? Si encuentro perfiles de personas que por su capacidad técnica y profesional defienden a rajatabla las ideas de este Gobierno, más puro que eso no hay". También recordó que el propio Javier Milei habló de una "tábula rasa" que "implica un barrido con todo lo anterior a 2023".

En ese sentido, agregó que "hubo un acuerdo importante con el PRO al que había que respetarle la posibilidad de expresarse". También entendimientos con "sectores de Patricia Bullrich y había que tener un reconocimiento con ellos porque tienen una tarea territorial". Por útimo, admtitó: "Hay expectativas que no se terminaron de cumplir".