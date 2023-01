Valdés denunció que Robles "está en Miami" y teme que haga "como 'Pepín' Rodríguez Simón"

El diputado del Frente de Todos afirmó que el empleado del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, "se fue después de los (presuntos) chats" en los que habría mantenido un diálogo con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés denunció que Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, implicado en la filtración de un presunto chat con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, "está en Miami". En ese sentido, anheló que vaya a declarar cuando se trate el tema y que no "pase como con (el operador macrista Fabián) 'Pepín' Rodríguez Simón"

"Silvio Robles está en Miami, no sé por qué y va a tener que declarar. Espero que no nos pase como con 'Pepín' Rodríguez Simón", señaló Valdés en diálogo con Radio Colonia, aludiendo al legislador del Parlasur que se encuentra prófugo de la justicia.

El legislador oficialista opinó que si el empleado judicial fuese "un hombre inocente, estaría hablando con todas las radios clamando mi inocencia" y afirmó que Robles "se fue después de los chats". En ese sentido, conjeturó: "Por ahí se tomó la feria judicial. Pero no parece ser un momento para tomarse vacaciones".

Por otra parte, definió como "una licencia que huele a despido" la decisión de D'Alessandro de apartarse del Ministerio tras la difusión de los supuestos chats y dirigiéndose al funcionario, lanzó: "Entregá el teléfono, porque yo quiero creer que sos inocente. Soy abogado y presumo primero la inocencia de las personas".

"No me parece bien el pedido de licencia de D'Alessandro", opinó Valdés, que insistió que "hay una forma inmediata de probar que uno no tiene nada que ver: si dicen que a uno le hackearon el teléfono, que te editaron los chats o lo que pasa es verdad, se entrega el teléfono a la Justicia".

Del mismo modo, protestó por la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de "demorar una semana para salir a hablar", afirmando que en situaciones así "se plantea en el mismo momento". En ese sentido, bramó: "Se nota mucho cuando mienten. Si son honestos presenten el celular y en 48 horas suprimimos el juicio político"

Consultado sobre el posible origen de los supuestos chats, Valdés nombró, por un lado a "los Policías de la Ciudad, que eran del grupo Super Mario Bros", y por otro, "la otra teoría en la que acusan a D'Alessandro de darle a la prensa de como Gerardo Milman, el jefe de campaña de (la titular del Pro, Patricia) Bullrich, cometió una infracción de tránsito con una señorita a las 2 de la mañana".

"Solo lo sabían ellos y ahora le estarían devolviendo las gentilezas", conjeturó. Sin embargo, se inclinó por la posibilidad de que "los Super Mario Bros se están vengando", ya que "ellos están procesados y los que los mandaron están liberados".