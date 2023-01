Larreta volvió a defender a D'Alessandro y acusó al kirchnerismo de realizar "espionaje ilegal"

El Jefe de Gobierno retomó la gestión tras el pedido de licencia de D'Alessandro. Aseguró que los supuestos mensajes buscan "distraer la atención de los temas importantes de los argentinos".

En su primera aparición pública del año, y tras el anuncio del pedido de licencia del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respaldó al funcionario y volvió a definir a los presuntos chats filtrados como parte de "una nueva operación del kirchnerismo".

"Lamentablemente fuimos testigo de una nueva operación del kirchnerismo, usando el espionaje ilegal, manipulando la información para atacar y perseguir a los que no piensan como ellos", afirmó el alcalde capitalino, en el marco de una conferencia de prensa tras recorrer una de las Escuelas de Verano de la Ciudad. En ese sentido, sostuvo que el objetivo del oficialismo nacional es "distraer la atención de los temas importantes de los argentinos" como "la inflación que vemos cuando vamos al mercado y de la seguridad".

D'Alessandro anunció ayer que se tomó licencia de su cargo al frente del Ministerio de Seguridad porteño, a raíz de la filtración de presuntos chats con Silvio Robles, empleado del presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti. En esa misma linea, el nombre del funcionario porteño había aparecido previamente en una conversación con jueces y empresarios que se habrían encontrado en Lago Escondido.

Rodríguez Larreta definió como "espionaje ilegal" la filtración de la supuesta conversación con el funcionario de la Corte. "Hubo un hackeo del teléfono de D'Alessandro, le robaron la línea telefónica, le sacaron copia de todos los chats de Telegram y a partir de eso hicieron un montaje, manipulando y editando información", señaló. Aunque aclaró que "lo más grave" fue que se violó "el derecho a la intimidad", definió al hecho como "un típico producto de como se manejan las mafias".

Respecto a su ministro, el Jefe de Gobierno destacó su gestión, señalando que la Ciudad tiene el "índice de homicidios más bajos en los últimos 28 años" y que es "la capital mas segura de Latinoamérica, y respaldó el paso al costado. "Yo confío en D Alessandro, valoro y apoyo el trabajo que está haciendo junto al equipo del Ministerio. Pero también respeto y entiendo la decisión de tomarse una licencia y ponerse a disposición para desenmascarar esta operación del kirchnerismo que es gravisima", señaló.

En la rueda de prensa posterior, cuando se le consultó si habló con D'Alessandro sobre su presunta relación con Robles, Rodríguez Larreta respondió: "No me voy a hacer eco de la información que haya surgido de ningún chat que haya surgido de espionaje ilegal".

Por otra parte, Rodríguez Larreta definió como un "ataque a la justicia" al pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema, impulsado por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores, tras el fallo que favorece a la Ciudad de Buenos Aires con coparticipación. "Estaría bueno que lo reconozcan, que no les gusta la democracia", protestó,

"Aunque el kirchnerismo quiera eliminar a uno de los poderes, no lo vamos a permitir, vamos a oponernos en el Congreso y vamos a evitar que atenten contra un poder del estado", afirmó, en referencia al pedido de juicio político que se impulsará el la Cámara de Diputados.

Por último, cuando se le consultó si habló sobre estos temas con el ex presidente Mauricio Macri en sus reuniones en el sur del país, el jefe de Gobierno porteño señaló que "coincidió en el lugar" con el ex mandatario, con el que tiene "una relación de amistad de 20 años". En ese marco, señaló: "Estos temas surgieron. Compartimos la preocupación sobre estas cosas y coincidimos que no lo vamos a permitir".