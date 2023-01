D'Alessandro le pidió dos meses de licencia a Rodríguez Larreta

El ministro de Justicia y Seguridad porteño dejará por 60 días su cargo, en medio de la aparición de presuntos chats con el vocero de Horacio Rosatti, jueces y empresarios que viajaron a Lago Escondido. "Necesita ocuparse de su familia", explicaron desde Uspallata e insistieron en que se trata de una "operación" de la oposición.

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, le pidió dos meses de licencia a Horacio Rodríguez Larreta en medio de la filtración de presuntos chats en los que el funcionario dialoga con el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre el fallo del máximo tribunal que benefició a la Ciudad por la coparticipación. "estamos siendo objeto de una operación infame", aseguró el funcionario al dar a conocer su decisión tras siete años de gestión.

"Pidió 60 días para ocuparse de su familia", explicaron desde su entorno a El Destape. Desde Uspallata resaltaron que el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires "mantiene su apoyo político y personal" y apuntaron que "la prioridad de D'Alessandro hoy es contener a su entorno familiar" frente a lo que denominan "una operación de inteligencia ilegal". El nombre de D'Alessandro también había aparecido en otros supuestos chats con jueces, fiscales y empresarios que viajaron a Lago Escondido. La Ciudad eligió hacer el anuncio en un acto encabezado por el propio funcionario en el que mostró las mejoras en los índices de seguridad.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Le pedí tomar una licencia temporaria, no estoy renunciando, a los efectos de poder ordenar la situación", explicó D'Alessandro al detallar cómo fue el contenido de su conversación con Rodríguez Larreta. "Todos saben de los últimos días, donde estamos siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan espionaje sobre las personas y montan situaciones que no son reales", lanzó. D'Alessandro no tendrá reemplazante y su equipo continuará trabajando en la cartera que, provisoriamente, será coordinada por el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.

Este lunes, D’Alessandro denunció penalmente al diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade en los tribunales de Comodoro Py por la última filtración en la que en esa presunta conversación dialogó con Silvio Robles en los días previos a que se conociera la cautelar que incrementó a 2,95% los fondos coparticipables que percibe la Ciudad como también sobre la controversia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por la composición del Consejo de la Magistratura.

De acuerdo a la explicación de la Ciudad sobre lo que denominaron "una operación de inteligencia ilegal" sufrida por el funcionario, en ella se llevó a cabo "el espionaje a su hija adolescente, además de la violación de su propio teléfono y la difusión pública de chats editados y falsos en los que se le atribuyen conversaciones que nunca tuvo". Asimismo, aclaran que esta "pausa" será "antes de la campaña" electoral en la que su jefe político aspira a ser candidato a Presidente.

EN DESARROLLO