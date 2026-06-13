Una joven murió tras ser lanzada sin soga al hacer bungee jumping en Brasil

Una joven de 21 años murió este sábado en Brasil al ser lanzada desde una altura de 40 metros durante una actividad de "bungee jumping" (salto con cuerda) sin que se le hubiera colocado el equipo de seguridad. Ni ella ni las tres personas que la arrojaron se percataron de que no tenía colocada la soga. Pese a la asistencia médica, la víctima falleció en el acto.

El episodio ocurrió en el Puente del Esqueleto, en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo. La joven fue identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, era profesora de educación física y trabajaba en un gimnasio de la ciudad paulista de Jandira, en la región metropolitana de São Paulo, según medios locales.

La víctima fue atendida por profesionales del SAMU (Servicio Móvil de Emergencias Médicas) que se acercaron al lugar de la tragedia, pero no pudieron revertir la situación.

Según información preliminar de la Policía Militar (PM), se produjo un fallo en el equipo por parte de las empresas responsables, que olvidaron colocar una cuerda de seguridad antes de que la joven saltara, como se ve en un video que circula en distintos medios y redes sociales.

De acuerdo al medio brasileño Último Segundo, los responsables de organizar el salto se llevaron parte del equipo y abandonaron rápidamente el sitio luego del accidente, antes de que llegue la policía. Dos de ellos se dieron a la fuga pero fueron localizados por los efectivos. En total seis personas fueron detenidas y trasladadas para prestar declaración ante la policía.

La empresa responsable

La empresa que realizaba este deporte extremo tiene como slogan un servicio de "salto hacia lo extraordinario" y se llama Entre Cordas, según publicó CNN Brasil.

Este mensaje aparecía en la parte superior del perfil de Instagram de Entre Cordas Oficial, pero el usuario, que contaba con más de 80.000 seguidores, fue eliminado posteriormente del hecho. La empresa aún conservaba la siguiente frase en su perfil: "Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad".