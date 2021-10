El fuerte cruce de Espert con Bonelli en el debate de TN: "Sobrador"

Al candidato neoliberal le pidieron que respete el reglamento y no respondió de la mejor manera.

El candidato neoliberal en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, mantuvo un fuerte cruce con el conductor de Todo Noticias (TN), Marcelo Bonelli, quien le pidió que respete el reglamento que sus propios jefes de campaña habían aprobado.

El momento de tensión se desató cuando los candidatos debían elegir a un contrincante para hacerle una pregunta. En ese momento Espert había querido entrevistar a Victoria Tolosa Paz o Diego Santilli, pero el reglamento no se lo permitía. Molesto, Espert manifestó su rechazo a las reglas. "Ninguno de ustedes dos nació ayer", le dijo el postulante a Bonelli y a Edgardo Alfano, el otro conductor.

"Lo único que hacemos es cumplir el reglamento, no se haga el sobrador y haga la pregunta", le contestó Bonelli, visiblemente irritado por los planteos recurrentes de Espert.

"No me hago el sobrador, a mí me gustaría preguntarle mucho más a (Diego) Santilli y a (Victoria) Tolosa Paz. Pero el reglamento no me lo permite", dijo el economista.

La agresión de Espert que frenó Tolosa Paz: "No me faltes el respeto"

El cruce con Bonelli no fue la única discusión de Espert. Antes, cuando se debatía acerca de la economía y el pago al Fondo Monetario Internacional. "No me faltes el respeto", lanzó la dirigente oficialista en el debate entre candidatos organizado por TN, en la previa de las elecciones del 14 de noviembre.

El candidato de Avanza Libertad estaba dando su comentario sobre la economía y cómo se iba a pagar el préstamo que, irresponsablemente, tomó el gobierno de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional. En ese momento, Espert apuntó que "Victoria Tolosa Paz está diciendo estupideces". Automáticamente, la candidata del Frente de Todos le frenó el carro a Espert y le dijo: "No me faltes el respeto".

Más temprano, la candidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, sostuvo hoy que "la calidad institucional es que cuando juramos con la Constitución la cumplamos", en el debate televisivo para las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo.

En el programa de la señal Todo Noticias (TN), y en el eje temático 'Calidad institucional, seguridad y justicia', Tolosa Paz pidió "una mujer en la Corte", solicitó "garantizar la independencia de los tres poderes del Estado" y ejemplificó que "cuando (el expresidente Mauricio) Macri gobernó la Argentina, y (Diego) Santilli era parte, destrozaron la calidad institucional".