La UE ordena a X que conserve todos los documentos de Grok hasta finales de 2026, según un portavoz

La Comisión Europea ha ordenado a X, la red ‍social de ⁠Elon Musk, que conserve todos los documentos y datos internos relacionados con Grok, su chatbot de inteligencia artificial, hasta finales de 2026, dijo el jueves un portavoz de la Comisión.

La Comisión Europea dijo ‌el lunes que las ⁠imágenes de mujeres ⁠y niños desnudos compartidas a través de X eran ilegales y atroces, ‍uniéndose a un coro cada vez mayor de ⁠autoridades de todo el ‌mundo que han condenado el aumento de imágenes no consentidas en la plataforma.

La Comisión ha decidido ahora ampliar una ‌orden ‌de retención enviada a X el año pasado, relacionada con los algoritmos y la difusión de contenidos ilegales, dijo ​el jueves a la prensa el portavoz Thomas Regnier.

"Esto es decirle a una plataforma, guarda tus documentos internos, no te deshagas de ellos, porque tenemos dudas sobre tu ‍cumplimiento (...) y necesitamos poder tener acceso a ellos si lo solicitamos explícitamente", dijo Regnier.

Regnier aclaró que esta medida no significa que la ​Comisión haya abierto una nueva investigación formal basada en la Ley de ​Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA, por sus siglas en ⁠inglés).

