Una asesora de Milei denunciada por estafas consiguió un cargo en la Legislatura

Se trata de Lilia Lemoine, la encargada de la estética del diputado libertario, quien tiene un contrato con la Legislatura porteña y además fue involucrada en una denuncia por un peligroso tratamiento para aclarar el color de los ojos.

Otra vez el círculo que rodea a Javier Milei quedó envuelto en escándalo. Esta vez, se trata de Lilia Adela Bolukalo Lemoine, la asesora de imagen del diputado libertario acusada de promocionar un polémico tratamiento para aclarar el color de los ojos. Pero eso no es todo, "la estilista libertaria" además tiene un contrato con la Legislatura de hace seis meses y hace unos años también fue contratada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lilia Lemoine, también recordada por ser la autora de los huevazos al móvil de C5N en una manifestación, tiene 42 años y es militante libertaria como también reconocida en el mundo del cosplay. El propio Javier Milei se refirió a ella por el "éxito" de su look. “Quien me corta el pelo, además de maquillarme y sacarme fotos, es Lilia. Yo creo que mi look lo acomoda al look de Wolverine” (SIC)", decía el diputado.

Contrato con la Legislatura y denuncia por estafa

Si bien como parte del discurso contra el Estado y la "casta política", Lilia mantiene un contrato con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde enero de este año, según detalla el informe de Nosis al que accedió El Destape. Además, en 2015 también prestó servicios directamente al Gobierno de la Ciudad de Buenos.

Lo cierto es que ahora la estilista de Milei es denunciada por promocionar un tratamiento para aclarar el color de ojos que provocó hasta la perdida de la visión en muchos pacientes. Se trata de una causa judicial que investiga los consultorios médicos ubicados en avenida del Libertador al 900, a cargo de Pedro Garrott, quien llevaría adelante las prácticas estéticas.

En una nota televisiva, una damnificada acusó a Lilia y la involucró en la estafa. "Yo me lo hice el procedimiento en 11 sesiones y tuve severos daños en la visión. Lo promocionan en un grupo de Facebook administrado por Lilia Lemoine y el médico que lo hace es Pedro Garrott. Hay muchos pacientes que lo hicieron y no solamente no tuvieron resultados, sino que tuvieron serios problemas en la visión" , lanzó.

En este marco, este medio intentó comunicarse con Milei pero no obtuvo respuesta. Por su parte, la asesora de Milei hizo un descargo y se defendió de las acusaciones. "Tan limpia estaré que me arman un escrache en televisión mintiendo sobre mí otra vez... por qué me cambié el color de ojos en 2014 y lo conté, como cuento todo lo que me hago porque me gusta", escribió.

La mujer admitió tener un grupo de Facebook sobre el tratamiento pero negó venderlos. "Sí, soy influencer, muchas veces me pagan por promocionar videojuegos, libros ropa, maquillaje... otras me dan canjes. Pero justamente el cambio de color de ojos NO LO FUE", se defendió. "Es MI GRUPO y no es comercial. Y tengo derecho a decir que a mí me gusta como me quedó y es mi opinión, no digo a nadie que se lo haga. Y si me piden el contacto del médico a veces, si me da el tiempo y ando con ganas lo respondo (SIC)", completó.

En este sentido, Lilia se desligó de las denuncias y adjudicó que el escracho es porque es "libertaria". "Encima hay un montón de otros grupos pero justo me atacan y mienten sobre mí? y mencionan a Milei, que soy libertaria, que raro no? Vamos... (SIC)", cerró.