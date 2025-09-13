Un funcionario de Milei acusó a la oposición de impulsar un "golpe suave"

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, reclamó en TN que la oposición impulsa un "golpe suave" contra el gobierno de Javier Milei. Lo hizo inicialmente en el programa de Jonatan Viale y luego desarrolló el término en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

"Como es la técnica del 'Golpe Suave' (también golpe blando) que están usando contra @JMilei: Es una estrategia atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp, a menudo se utiliza como un manual para derrocar gobiernos mediante etapas progresivas, combinando acciones psicológicas, mediáticas y de movilización", escribió en redes sociales, al repostear un video de su participación en TN.