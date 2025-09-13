Un funcionario de Milei acusó a la oposición de impulsar un "golpe suave"

En medio de los escándalos por supuestas coimas que sacuden al gobierno de Javier Milei, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, aseguró que desde la oposición -y el kirchnerismo en particular- impulsan un "golpe suave" contra el Presidente. Mientras las universidades se encuentran de paro y aguardan por una nueva marcha masiva por el veto al financiamiento universitario, Álvarez pasó por el programa de Jonatan Viale en TN y apuntó contra la oposición, a la que acusó de golpista.
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, reclamó en TN que la oposición impulsa un "golpe suave" contra el gobierno de Javier Milei. Lo hizo inicialmente en el programa de Jonatan Viale y luego desarrolló el término en su cuenta oficial de X (ex Twitter).
"Como es la técnica del 'Golpe Suave' (también golpe blando) que están usando contra @JMilei: Es una estrategia atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp, a menudo se utiliza como un manual para derrocar gobiernos mediante etapas progresivas, combinando acciones psicológicas, mediáticas y de movilización", escribió en redes sociales, al repostear un video de su participación en TN.
La oposición en Diputados busca bajar los vetos e insiste en la presión a Karina Milei
Bloques opositores elevaron un pedido para insistir con la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario y emplazar la reforma a los DNU. Además, pedirán que la hermana del Presidente y otros funcionarios asistan a las comisiones a informar sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión para el miércoles que viene para voltear los vetos del presidente Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica, la de financiamiento universitario y la reforma de la ley de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). También se buscará impulsar vía recinto una citación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios para que de explicaciones sobre las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El dólar pegó otro salto y Milei y equipo no saben cómo pararlo
El Banco Central quiso demostrar que defenderá el techo de la banda y le salió mal. También se disparó el dólar futuro. La baja de la tasa en pesos generó una nueva ola de dolarización. El BCRA no le puede encontrar el punto de equilibrio y las ventas del Tesoro no alcanzan para calmar al mercado.
La intención del Gobierno de forzar una baja de la tasa de interés en el mercado de pesos para intentar recuperar la normalidad monetaria derivó en una nueva presión sobre el precio del dólar, que llegó a ofrecerse en el mercado oficial en el techo de la banda de flotación, y provocó un nuevo derrumbe en el valor de los activos financieros, las acciones que cotizan en la bolsa porteña y en Wall Street y en los bonos de la deuda pública.
Milei necesita u$s 9200 millones hasta fin de año para evitar presión sobre el dólar
El Banco Central y el Tesoro deben enfrentar ese déficit operativo, según proyectó Grupo Atenas, para evitar tensiones cambiarias. El Gobierno se verá obligado a reinstalar algún tipo de regulación cambiaria (dígase cepo). En el mercado ya se preguntan qué pasaría si Milei no puede hacer rollover de la deuda externa.
Cruje. Todo cruje. Con un riesgo país por arriba de los 1000 puntos, reservas estancadas y un Tesoro nacional que salió a rifar los dólares que estaban reservados para los acreedores privados llevó a la Consultora 1816 a preguntarse qué pasaría si el Gobierno no pudiera hacer un rollover de toda su deuda externa de acá al 2027. La sola pregunta en el informe matutino del viernes volvió a meterle presión al tipo de cambio que cerró en los 1465 pesos, cada vez más cerca de la parte superior de esa banda ficticia dibuja por Economía y el FMI.
Spagnuolo se quedó sin abogados y con US$ 80.000 que explicar
Las novedades en la causa judicial que más preocupa a Milei y que se suman a la declaración de Cerimedo, un hombre del entorno libertario que dijo que el íntimo presidencial le contó lo mismo que se escucha en los audios filtrados.
Qué espera Milei para octubre, fin del romance con EEUU y la nueva alianza Caputo-PRO
El Gobierno cree que gana en octubre pero depende su futuro de la diferencia que logre. Un cóctel en la embajada norteamericana dio muestras del viento de cambio. El asesor de Milei se apoya en los amarillos. La Rosada es un hervidero.
"Sacame a Karina ya del Gobierno, necesitamos que se vaya". La frase se escuchó a los gritos dentro de la Casa Rosada, según pudo saber El Destape de varios testigos. La pronunció una persona que hoy pertenece a la órbita de los libertarios pero que tiene otro pasado político. A la hermana del Presidente ya no solo se le anima Santiago Caputo. Ya hay otros actores, que enterados tardíamente de la jefatura ejecutiva de la hermana de Javier Milei, empezaron a formar el movimiento "antikarinista" interno. Quieren lograr lo que no pudieron Ramiro Marra, Victoria Villarruel (por ahora), Carlos Maslatón y Carlos Kikuchi, entre otros.