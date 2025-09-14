Catalán fue a ver a Sáenz, que le retrucó: "No somos sirvientes"

Este sábado por la tarde, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, mantuvo una reunión con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Pese a la intención del nuevo funcionario de forjar un acercamiento entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, en el marco de los repetidos ataques del Presidente, el salteño insistió en su malestar y fastidio con la gestión del presidente Javier Milei.

"En la provincia de Salta, compartí una reunión con el gobernador Sáenz. Tal como señaló el presidente Milei, la intención es jerarquizar la relación institucional con los gobernadores", señaló la publicación de Catalán en sus redes sociales. Y acotó: "Seguimos profundizando los vínculos con las provincias, dialogando sobre la Argentina del futuro para avanzar en el camino del orden y la transformación".

Sáenz, por su parte, también compartió la imagen, pero fue más áspero en sus comentarios. "Recibí al flamante ministro del Interior, a quien le planteé la necesidad de cumplir con los acuerdos firmados en junio del año pasado, fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia". En esa línea, el salteño señaló que le solicitó que "a la hora de tomar decisiones a nivel nacional, se tenga en cuenta la realidad del país y de cada una de las provincias". Y luego, citó su pedido con la canción “La Argentina que yo quiero” de Los Chalchaleros.

"Queremos convivir, pero independientes. Dispuestos a servir, pero no sirvientes. No haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos a hablar de igual a igual. Primero, los salteños", sentenció vía redes.

El Gobernador de Salta viene expresando su malestar con la Casa Rosada hace varios meses. "La lealtad es una avenida de ida y vuelta, requiere compromiso y reciprocidad", sostuvo con firmeza Sáenz, el mes pasado, en una reunión con otros de sus pares de provincias mineras.

“Me pusieron candidatos que me destrozan y me dicen barbaridades, y después pretenden que yo vaya a acompañar”, agregó el mandatario provincial esta semana, cuando se le consultó si iba a estar presente en la convocatoria a Gobernadores realizada por la Casa Rosada, a la que asistieron solo los jefes provinciales que tienen acuerdos electorales con La Libertad Avanza. El salteño se encargó de apodar al oficialismo como "palomas de iglesia" porque "cagan a los fieles".

Catalán fue puesto en el restaurado Ministerio del Interior para mejorar la relación con los gobernadores, tras la paliza electoral que recibió La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Ayer se mostró con el jefe provincial tucumano, Osvaldo Jaldo. Además de la instalación del número dos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Interior, la Casa Rosada anunció que presentará el Presupuesto 2026, algo reclamado por los gobernadores a través de sus legisladores.

A contramano de estos gestos, Milei vetó la ley de distribución automática de los DNU.