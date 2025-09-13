"Sacame a Karina ya del Gobierno, necesitamos que se vaya". La frase se escuchó a los gritos dentro de la Casa Rosada, según pudo saber El Destape de varios testigos. La pronunció una persona que hoy pertenece a la órbita de los libertarios pero que tiene otro pasado político. A la hermana del Presidente ya no solo se le anima Santiago Caputo. Ya hay otros actores, que enterados tardíamente de la jefatura ejecutiva de la hermana de Javier Milei, empezaron a formar el movimiento "antikarinista" interno. Quieren lograr lo que no pudieron Ramiro Marra, Victoria Villarruel (por ahora), Carlos Maslatón y Carlos Kikuchi, entre otros.

La Casa Rosada pasó una semana donde fue un hervidero. Javier Milei logró el récord Guinness y metió 4 días de 5 en Balcarce 50. Para la Historia. El Gobierno superó de la peor manera la primera semana post catástrofe electoral en la provincia de Buenos Aires.

Con detalles plenamente cosméticos, mal maquillados, con gestos inútiles, fotos y mesas innecesarias que hicieron recordar el peor momento del gobierno del Frente de Todos, Milei pasó cinco ruedas bursátiles con el dólar en el techo de la banda, las acciones argentinas por el piso y las empresas cada vez con menos valor. Una semana en rojo.

Sin embargo, en el Gobierno creen que habrá triunfo libertario en las elecciones del 26 de octubre. "Nosotros ya sabemos que ganamos. Vamos a ganar. El problema que tenemos ahora es la diferencia que podemos sacar y nuestro plan a futuro con ese resultado", adelantó una alta fuente de la Rosada a El Destape.

Según contaron en el Gobierno, "si ganamos por 15 puntos de diferencia vamos para adelante con todo. Toto (Caputo) ya tiene listas las reformas laboral, tributaria y previsional". Y agregó esta fuente: "Pero si ganamos por medio punto es otra cosa. Nos vamos a tener que sentar en varias mesas para negociar. Lo que nos jugamos en octubre ahora es en cuántas mesas nos sentamos", analizó ante El Destape un ministro de Milei.

Antes del domingo pasado, el Gobierno tenía encuestas donde lo daban arriba por 13 puntos de diferencia en todo el país. Pero cambió todo con la jugada de Axel Kicillof y la derrota por casi 14 puntos en PBA contra el peronismo.

En Provincia se dio vuelta el tablero. Y el viento de cambio suele ser imparable. No solo observan las provincias lo que pasó en Buenos Aires sino que también desde afuera.

El jueves al mediodía hubo un cóctel en la embajada de Estados Unidos (Palacio Bosch) donde el tema predominante fue el gobierno de Milei. Según pudo saber El Destape, entre las mesas ya se habló de "final del romance" con el gobierno libertario. El FMI mira.

Milei mientras busca una bilateral con Donald Trump que no llega. El Presidente va a ir a Nueva York a fin de septiembre a la Asamblea General de la ONU. El Gobierno espera poder concretar una visita del "León" a Washington. Pero las chances son bajas. "No creemos que Donald esté mirando a ver qué pasó en una elección provincial", se burlan en la Rosada.

Mientras tanto se libra la madre de todas las batallas dentro de la Rosada. Karina movió desde el domingo a la noche. El bunker estuvo picante. Fuentes que estuvieron en el lugar revelaron que un "entonado" Sebastián Pareja (armador de LLA en PBA) entró a una oficina donde estaban los Caputo Boys y luego de decir algunas palabras se fue al grito de: “El Gordo Dan anda twitteando que hay que cambiar el equipo. Yo estoy acá solo". Clima áspero pero no hubo piñas con Santiago Caputo como se rumoreó.

Al otro día Karina lo ratificó a Pareja y también a Eduardo "Lule" Menem. En medio de ataques en redes sociales, empezó a filtrarse que intentaban correr al mejor amigo del Gordo Dan, Agustín Romo, primero del bloque de LLA en PBA donde el joven es jefe y luego de la vicepresidencia de la cámara de Buenos Aires, adonde aspira a llegar Romo en diciembre. La hermana de Milei quiere todo y piensa para ese lugar en el bullrichista Maximiliano Bondarenko, a quien el Gordo Dan lo atacó toda la semana. Enterada de las palabras de Daniel Parisini en Twitter, la ministra de Seguridad hizo saber su malestar contra Dan.

Hoy este Gobierno tiene más internas que el del Frente de Todos. Es un todos contra todos. Se rumoreó la salida de Santiago Caputo del Gobierno que fue desmentida por su entorno. Mitad operativo clamor, mitad cierto. Pero el asesor está en una batalla donde tiene todo para perder.

Caputo se alió a los PRO que se acercaron a La Libertad Avanza. En la mesa nacional y sobre todo en la provincial están intentando tejer para resistir al avance de Karina y sus delfines.

Del otro lado huelen sangre y empiezan a acelerarse movimientos. Una fuente con altos contactos políticos aseguró que "el plan es en diciembre y acelerar una Asamblea Legislativa". Un sector aunado entre consultores, empresarios y políticos piensa en que una vez que asuma como diputado Juan Schiaretti se puede sacar a Martín Menem de ese lugar, poner a presidir la cámara al cordobés y que quede en la línea de sucesión. "Primero agarra Victoria (Villarruel), después Schiaretti y a los 6 meses hacés un llamado a elecciones", se envalentonan desde ese lado.

En otra vereda, Mauricio Macri buscó un saludo con Horacio Rodríguez Larreta que dé la vuelta en el mundo político. El calabrés, vivo, se fue hasta el bar donde toma café todos los días el ex alcalde porteño. Hay una persona del mundo judicial y político que quiere que se vuelvan a juntar: Daniel Angelici. Este fue el primer paso.