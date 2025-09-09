La comisión $Libra redobla la presión y pide citar a Karina Milei

Dos días después de la paliza electoral a La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei, la comisión investigadora $Libra de la Cámara de Diputados pidió la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y le puso un plazo máximo para que se presente y dé explicaciones. Además, el grupo parlamentario acordó acercar su vínculo con la causa judicial sobre la escándalo cripto del Presidente y su entorno.

La hermana del Presidente está citada para en dos fechas tentativas: los martes 23 o 30 de septiembre. En esa linea, se puso como plazo máximo la primera semana de octubre. La diputada de la Coalición Cívica (CC) Mónica Frade propuso como tercera alternativa que la presidencia de la comisión se constituya en la Casa Rosada para tomarle declaración.

Los funcionarios citados que se ausentaron fueron la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación $LIBRA y ex jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo y titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik. Ambos respondieron, según señaló el titular de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), los dos enviaron notas, no por mesa de entradas. "O tiene ingreso formal y las consideramos o son papeles sin valor y la tiramos a la basura", protestó Fernando Carbajal (Democracia para Siempre).

Ante esta ausencia, la comisión aprobó una segunda citación a Zicavo y Melik bajo apercibimiento, que en caso de no asistir serán citados por la fuerza pública. Como paso previo, se envió a un requerimiento al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, en la que se le informó que sus funcionarios incumplieron con la citación.

Por otra parte, la comisión investigadora aprobó la conformación de una subcomisión que se enlace con la causa, que tramita en el juzgado N°1 a cargo de la jueza María Romilda Servini. El grupo estará integrado por los diputados Carbajal, Frade, Yolanda Vega (Innovación Federal), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).

