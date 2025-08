Villarruel desafía a Milei con un viaje a Corrientes y crece la interna libertaria en el Gobierno

Este sábado al mediodía, Victoria Villarruel tensará un poco más su relación con Javier Milei al participar del traslado de los restos del sargento Juan Bautista Cabral a Saladas, Corrientes, donde nació el famoso soldado que salvó al General San Martín y en el Combate de San Lorenzo de 1813. El evento, del que también participará el gobernador Gustavo Valdés (enfrentado a la Casa Rosada) fue desestimado por el Ejecutivo por cuestiones administrativas, históricas y científicas.

La ya tensa relación entre Villarruel y Milei sumará este sábado un nuevo choque con el viaje de la Vicepresidente a Corrientes. Es que el acto estuvo en duda por el rechazo del Ejecutivo porque no hay información detallada de que los restos pertenezcan exclusivamente al sargento Cabral. "No es factible separar y trasladar restos sin tener la plena certeza sobre los mismos", le explicaron fuentes oficiales a Infobae, por lo que no enviarán personal militar.

Villarruel viajará de todos modos y sumará un capítulo a su enfrentamiento con Milei, quien recientemente la calificó de "bruta traidora".