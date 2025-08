La oposición repudió el veto de Milei y pide su rechazo en el Congreso

Distintos sectores del peronismo, el radicalismo, la izquierda y el peronismo no kirchnerista cuestionaron con dureza el veto del presidente Javier Milei al aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad que fue firmado este sábado y que se publicará el lunes. Desde la oposición lo criticaron por "gobernar para los ricos" y por "recortar a quienes menos tienen", al mismo tiempo que lo calificaron de "cruel" e "inhumano". Piden que la decisión tenga un "rechazo inmediato" en el Congreso.

Con el argumento de atentar contra el equilibrio fiscal, el Presidente firmó este sábado por la mañana el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que prevé una suba para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% y elevar el bono a $110.000. También firmó la anulación de la Ley de Emergencia en discapacidad, que contemplaba regularizar pagos y actualizar aranceles para los prestadores de servicios. Pocas horas después, la oposición salió a recriminarle su decisión.

"Que nada asombre no quiere decir que haya que naturalizarlo. Vos, yo, tu familia, amigos y los que todos los días nos levantamos a laburar y seguir construyendo un país mas justo no somos las prioridades de este gobierno. Tiene otras y no estamos invitados", escribió en X el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

Para el funcionario bonaerense, vetar leyes que eran "una mínima ayuda para dos sectores muy golpeados", mientras que el país "se sigue endeudando con el FMI y definen jugar a la timba financiera" es una decisión "al menos llamativa".

En esta línea, el dirigente social Juan Grabois calificó a Milei de ser un "arrastrado", recordó que hace pocos días le bajó impuestos a los agroexportadores y tildó de "inhumana" su decisión. "A esta altura el que no ve la naturaleza servil de este gobierno con la nueva y vieja oligarquía solo es porque no quiere ¡Son nuestros abuelos sin remedios, son nuestros hermanos con discapacidad! Oficializar la desigualdad es inhumano. Que no nos sea indiferente", publicó Grabois en x.

Más sectores contra el veto

Por su lado, la diputada por Encuentro Federal Natalia de la Sota cruzó al líder de La Libertad Avanza (LLA) porque "una vez más" anula leyes sancionadas por el Congreso y pidió que se rechace el veto en ambas cámaras. "Propongo que todos, en el Congreso, rechacemos de inmediato la decisión del Presidente y demos vigencia a esas leyes", señaló de la Sota en redes sociales.

La decisión del libertario también fue criticada por el candidato a diputado bonaerense por Somos Buenos Aires Pablo Nicoletti, quien aseguró que el Presidente "veta un mísero aumento para los jubilados" mientras que "la familia Adorni acumula cargos en el Estado y cobra lo que ganan 30 jubilados juntos". "Eso no es equilibrio. Es una obscenidad. Nos toman el pelo. Nosotros creemos en otra cosa: un Estado que cuide, no que castigue. Que esté para quienes más lo necesitan, no para burlarse de ellos", se quejó el radical en su cuenta de X.

Por su parte, la legisladora porteña de Confianza Pública, Graciela Ocaña, afirmó que "vetar leyes para personas con discapacidad y jubilados no es valentía, es crueldad" y le reprochó por los sectores que pagan el ajuste que pregona la Casa Rosada. "Una vez más, el ajuste no lo paga la casta, lo pagan los que más lo necesitan", sostuvo en redes sociales.

En tanto, la dirigente del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman también volvió a repudiar la decisión de Milei por "usar" esta herramienta para "continuar con el plan" del FMI. "Es un pequeño virrey, pero eso no quita la gravedad de sus acciones. Hay que derrotar el plan del FMI, Milei y sus vetos infames", subrayó.