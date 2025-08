Poggi no presentará candidatos en las elecciones de octubre y le envía un guiño a Milei

El gobernador de San Luís, Claudio Poggi, anunció que el frente que lidera, Ahora San Luís, prescindirá de participar en las elecciones legislativas nacionales de octubre. El mandatario consideró que no "resulta convientiente" participar de los comicios a diputados, que plantearán la disyuntiva "Milei sí o Milei no".

“No tiene sentido, ni resulta conveniente que el frente político provincial Ahora San Luis participe de las próximas elecciones nacionales para diputados”, afirmó Poggi, en el marco de una visita al hospital Juan Domingo Perón en Villa Mercedes.

El mandatario afirmó que lo están “conversando con los presidentes de los partidos que integran el frente", pero aclaró que su "postura es clara”. “En las elecciones provinciales del 11 de mayo pasado, el pueblo de San Luis confió en esta propuesta. Esa es nuestra prioridad: seguir gestionando, reconstruyendo y saliendo de la tragedia social heredada del gobierno anterior”, indicó.

Según sumó el mandatario puntano, el frente Ahora San Luis "es una confluencia de fuerzas políticas con el objetivo de cuidar y gobernar la provincia" por lo que remarcó que la unidad es "para garantizar gobernabilidad en los gobiernos provincial y municipales, como lo hacemos en Villa Mercedes, donde hay autoridades de diferentes signos políticos que trabajan juntas dentro del frente”.

Y agregó: “La elección nacional de octubre está fuertemente nacionalizada, se plantea en términos binarios, como 'Milei sí o Milei no', algo que no tiene relación con un frente de carácter provincial y plural como el nuestro. Por eso creo que no corresponde que ‘Ahora San Luis’ intervenga como tal en esa contienda. Cada partido integrante definirá si participa o no, pero como frente no lo considero adecuado”.

San Luis tuvo elecciones provinciales desdobladas de las nacionales. En los comicios para diputados y senadores locales, el espacio que lidera Poggi sacó cerca del 47%, imponiendose por amplio margen al Partido Justicialista que comandó el ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá.

En aquella oportunidad, La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei y que preside Karina Milei, no presentó candidatos con la denominación oficial. Sin embargo, dos listas cercanas ideológicamente se presentaron con los nombres Tercera Posición (liderada por el diputado nacional Carlos D'Alessandro) y ¡Viva La Libertad! ¡Carajo!. Estas quedaron en cuarto y quinto lugar, con el 8 y 7 por ciento respectivamente.