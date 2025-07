Diputado de San Luis denuncia al gobernador Poggi por malversación de fondos

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Ernesto "Pipi" Alí denunció al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, por presunto delito de malversación de fondos públicos. Según la denuncia, el gobierno provincial tenía activos financieros por más de $93.000 millones a diciembre de 2023 mientras argumentaba una "emergencia económica" y desdoblaba el pago de sueldos a sus empleados ese mismo mes. "Está totalmente alineado con el gobierno de Javier Milei", advirtió el diputado. Desde la gestión puntana lo calificaron de "absurdo" y aseguraron que "no tiene sustento jurídico".

"La gestión del Gobernador Poggi a la fecha de la liquidación de haberes de diciembre de 2023 contaba con los fondos totales requeridos para el pago de haberes de toda la administración pública de la Provincia de San Luis", dice la denuncia presentada por Alí.

En el texto se advierte que la gestión de Poggi creó 19 plazos fijos tras asumir el 10 de diciembre de 2023, al mismo tiempo que decretaba el desdoblamiento de pago de sueldos correspondiente a ese mes para los trabajadores de la Administración Pública provincial, alegando "una situación de emergencia económica". "No era tal como se informa y efectivamente se probará en la presente denuncia, por lo que queda claro que el mismo incurrió en malversación de caudales públicos de los fondos de la provincia", señala el escrito.

Según la presentación judicial, la gestión puntana tenía 14 plazos fijos en Banco Supervielle por $2.835.996.332, 5 plazos fijos en Banco Nación por $28.751.914.959, bonos en Banco Nación por $23.797.719.296, bonos en Banco Hipotecario por $1.511.633.280, y reservas en moneda extranjera por $23.975.648.010. De esta manera, el gobierno provincial contaba con más de $93.000 millones en activos financieros, según lo informado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia a la Legislatura de San Luis, al mismo tiempo que alegaba problemas económicos y evitaba pagar.

"Esto demuestra que está totalmente alineado con el gobierno de Milei, entonces licuó los sueldos de los trabajadores. No solo que no se los aumentó sino que se los pagó en dos partes, y con esa plata la puso en timba financiera. San Luis tuvo siempre superávit fiscal, pero con la gente adentro. Este tipo lo hace con la gente afuera porque le licuo el sueldo a los trabajadores y se hizo poderoso con los débiles", planteó Alí en diálogo con El Destape.

Para el legislador de UxP, el gobernador "no se hace el poderoso con Milei" sino que, al contrario, "permite que Nación no le envíe la coparticipación a la provincia y no ha hecho ningún reclamo" al Ejecutivo. "Sin obra publica sin Tratado de la Toma y licuando el salario el sueldo al 80% de los trabajadores haciendo un abandono total del sistema de seguridad, de salud público y de educación”, se quejó.

La postura del Gobierno de San Luis

Por su lado, la gestión de Poggi desestimó la denuncia no solo por "no tener sustento jurídico" sino también por ser "un tema político" que se conoce "a meses de la campaña electoral". En diálogo con El Destape apuntaron que "los fondos que estaban colocados en plazos fijos tenían una afectación específica, por lo tanto, no se podrían haber utilizado para otros gastos". Cerca de Poggi cruzaron a Alí: "Lo que el propio denunciante manifiesta es que se encontraban en el tesoro provincial. Si están resguardados en el tesoro provincial, ¿Cuál sería la malversación que intenta exponer? No existe".

Además de argumentar que el desdoblamiento se sustentó "en el déficit fiscal del año 2023 por más de $93.000 millones" y que los activos financieros "no eran de libre disponibilidad", desde la gestión puntana también pusieron la lupa en que el diputado peronista se opone a que la Gendarmería no realice controles en la ciudad de La Toma. "No es casual que el diputado este nervioso por la presencia de una fuerza que lucha contra el narcotráfico en su territorio, hay algunas sospechas sobre este tema", advirtieron.