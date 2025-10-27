Comienza una semana clave para el Gobierno tras el triunfo en las elecciones legislativas. Con el respaldo de las urnas, la atención se concentra ahora en los próximos pasos del oficialismo. En este contexto, los mercados abren con expectativas y se anticipan movimientos en el dólar, los bonos y las acciones. El impacto internacional no tardó en llegar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó a Javier Milei por la victoria, en un gesto que refuerza el alineamiento político. Mientras tanto, el oficialismo busca capitalizar el envión electoral para avanzar con su agenda y consolidar apoyos en el Congreso. Seguí el minuto a minuto de la jornada clave.
"Nunca debimos dejar de ser aliados”: Milei agradeció a Trump y afirmó su alineamiento
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
"Nunca debimos dejar de ser aliados”: Milei agradeció a Trump y reafirmó su alineamiento con la derecha global
En el marco de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei recibió una felicitación por parte de su par estadounidense, Donald Trump, quien calificó el resultado como una “victoria aplastante” y destacó que “el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.
La respuesta de Milei no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, el mandatario argentino agradeció el gesto y reafirmó su alineamiento ideológico con Trump: “Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”.
Hace 2 horas
A cuánto abrió el dólar este lunes tras el triunfo de Milei
A cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar mayorista, el dólar tarjeta, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense en la city porteña este lunes 27 de octubre.
El dólar oficial se negocia este lunes 27 de octubre a $ 1.515, mientras que el dólar blue opera a $ 1.525. Por su parte, los dólares financieros cotizaron a $ 1.555,20 (MEP) y a $ 1.562,50 (CCL). Además, el dólar mayorista cerró en $ 1.489, al borde de la banda cambiaria (hoy de $ 1.492,55).
Hace 2 horas
Milei ahora irá a fondo en el Congreso con la reforma laboral y previsional
Milei se verá envalentonado para formalizar lo que en la realidad efectiva ya sucede. Argentina sufre una crisis de ingresos producto de un ancla salarial exigente que impone paritarias a la baja; un ajuste fiscal que convalida caídas históricas de salarios públicos, jubilaciones y programas sociales; y un mercado de trabajo con más desempleo.
El contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales presume una avanzada del gobierno de Javier Milei sobre los derechos de los trabajadores y los jubilados. En medio de una crisis de ingresos fenomenal, los violetas irán a fondo por una reforma laboral y una previsional que serán regresivas en todos los aspectos: flexibilizar las remuneraciones desvinculándolas de las negociaciones colectivas tradicionales, limitar la litigiosidad en favor de la patronal, ampliar le periodo de prueba, eliminar las moratorias y perpetuar la pauperización de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).
Hace 3 horas
El Congreso de Milei: tercio propio en Diputados y fin de las palizas en el Senado
El Presidente tendrá un "nido de ratas" más amigable para su agenda de desregulación de la economía y achique del Estado. La dependencia de los aliados continuará. El peronismo sigue siendo la principal oposición. El juego de los gobernadores.
La elección de La Libertad Avanza (LLA) en los comicios legislativos superó las expectativas que en la previa tenían los representantes de Javier Milei en el Congreso. El Presidente acaricia el ansiado tercio para vetar las leyes opositoras en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la dependencia de los aliados todavía persistirá, al igual que en el Senado, donde logró mejorar la cantidad de legisladores propios.