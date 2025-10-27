"Nunca debimos dejar de ser aliados”: Milei agradeció a Trump y afirmó su alineamiento

En el marco de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei recibió una felicitación por parte de su par estadounidense, Donald Trump, quien calificó el resultado como una “victoria aplastante” y destacó que “el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

La respuesta de Milei no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, el mandatario argentino agradeció el gesto y reafirmó su alineamiento ideológico con Trump: “Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”.