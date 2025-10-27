La contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales de este domingo representa una avanzada regresiva del gobierno de Javier Milei sobre los derechos de los trabajadores y los jubilados. El gobierno nacional cumplió su objetivo de pintar buena parte del país de violeta y obtener el tercio para blindar vetos y decretos. En medio de una crisis económica sin precedentes, el Presidente irá a fondo por una reforma laboral y una previsional que atentarán contra el pueblo.

Con más del 40 por ciento de los votos a nivel nacional, LLA ganó en 16 de las 24 provincias y se impuso a los pronósticos de la mayoría de las encuestas. El sorpresivo giro que logró dar en la provincia de Buenos Aires y las victorias en distritos clave como Córdoba y Santa Fe fueron fundamentales para inclinar la balanza a su favor y, sobre todo, para robustecer al oficialismo en el Congreso, donde seguirá necesitando acuerdos pero los buscará fortalecido.

Como señaló en su discurso triunfal, Milei profundizará su proyecto de ajuste y buscará eliminar la negociación colectiva, fragmentar la organización sindical y trasladar los riesgos empresarios al trabajador. La "modernización" laboral se centra en la modificación del régimen vigente, calificado por el Presidente como “anacrónico”, ya que "no está diseñado para la Argentina de bien".

Tras la abultada victoria, el Presidente aseguró que buscará cerrar acuerdos con los gobernadores aliados para aprobar las reformas de segunda generación que intenta impulsar y remarcó la necesidad de construir consensos. “Tenemos que sentarnos a buscar los nuevos acuerdos”, insistió el libertario durante una entrevista este lunes en A24 con Antonio Laje. A su vez, aclaró que tomará el papel protagónico en el diálogo con los mandatarios provinciales.

Reforma laboral de Milei: las claves, punto por punto

Si bien enfatizó que la propuesta no atenta contra los "derechos de nadie", las alarmas ya fueron encendidas por los trabajadores: el sector gremial considera al proyecto como una regresión en materia de derechos laborales y los sindicatos advierten que las políticas centradas en la reducción de costos no garantizan eficiencia ni creación sostenida de empleo formal, sino que aumentan la rotación, la informalidad y la desigualdad. En lo que va de la gestión libertaria, ya se perdieron más de 205.000 puestos de trabajo asalariados registrados, según las estadísticas oficiales conocidas hace poco más de una semana. Se trata de un nivel máximo alcanzado por el actual Gobierno, con particular destrucción en el sector privado (-126.000 puestos).

De acuerdo a lo manifestado por Milei, el proyecto contempla mantener la opción de los contratos actuales para quienes deseen seguir utilizándolos, especificando que los insiders (los que ya están en el mercado formal) probablemente querrán seguir con ese contrato. El enfoque principal es dar "flexibilidad a los outsiders" para buscar que quienes se encuentran en el sector informal puedan "encontrar algún sistema acordado entre las partes para ser formal".

Según la visión del Gobierno, esta formalización permitiría “duplicar la cantidad de trabajadores haciendo aportes” y consecuentemente, esto significaría “el doble de ingresos disponibles para pagar jubilaciones, para pagar mejores jubilaciones”.No obstante, detrás del relato se esconden puntos fatales para los empleados: flexibilizar las remuneraciones desvinculándolas de las negociaciones colectivas tradicionales, limitar la litigiosidad en favor de la patronal, ampliar le periodo de prueba, eliminar las moratorias y perpetuar la pauperización de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).

El Ejecutivo argumenta que estas medidas son necesarias para reducir la informalidad laboral, que afecta al 50 por ciento de los trabajadores, y para terminar con la "industria de los juicios". Para concretar las medidas, Milei reconoció la necesidad de diálogo con los gobernadores y el Poder Legislativo. "Nosotros ya tenemos borrador de todas las reformas y ahora necesitamos es sentarnos con un nuevo Congreso y buscar los acuerdos para salir adelante", indicó el Presidente. En esa línea, sostuvo que se podrán traducir en leyes las consignas enmarcadas dentro del Pacto de Mayo.

Reforma previsional: Milei planea un nuevo golpe contra los jubilados

La jubilación mínima que cubre a más del 60% de los jubilados se encuentra 5,5% por debajo de noviembre de 2023, mientras que las jubilaciones medias y altas se encontraron un 10% por encima. En los próximos meses se espera un estancamiento o caída real de los haberes por la mayor inflación.

Respecto a la reforma previsional, Milei aseguró que “solamente se puede encarar seriamente cuando uno recompone el mercado de trabajo, sino es mentirle a la gente”. Sin embargo, Milei tejerá en el nuevo Congreso otra iniciativa regresiva. El proyecto buscaría homogeneizar o borrar más de 100 regímenes jubilatorios que hoy contemplan condiciones diferenciales de acceso al beneficio según la actividad laboral.

En paralelo, se vislumbra un nuevo sistema de jubilaciones estructurado en un haber proporcional a los aportes registrados durante la vida laboral y un ingreso asistencial básico universal, equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), actualmente fijada en el 80% de la jubilación mínima.

Desde la eliminación de la moratoria previsional en marzo, la PUAM quedó como única opción para quienes no tienen 30 años de aportes registrados. El impacto más duro se lo llevan los trabajadores informales, los monotributistas, cuentapropistas y a sectores que no recibieron aportes patronales durante años.