Desde hace unas semanas, el Congreso se convirtió en el escenario de derrotas a repetición para el gobierno de Javier Milei, especialista en detonar puentes con la oposición, aunque sea dialoguista. La nueva provocación de la Casa Rosada de promulgar la ley de Emergencia en Discapacidad, pero con el aviso de que no la pondrá en práctica hasta que el Congreso no le diga de dónde sacar los recursos, generó la reacción de algunas de estas bancadas. El bloque Encuentro Federal, que encabeza Miguel Angel Pichetto, hizo un pedido de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos que es seguido de cerca por otros bloques. Además, en caso de que Milei anuncie un nuevo préstamo -que sería directo del gobierno de Estados Unidos, no estarían dispuestos a acompañar su aprobación en el Parlamento como en su momento lo hicieron con el del FMI.