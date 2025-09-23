Tras posponer su viaje el domingo pasado, y en medio de los anuncios del Gobierno nacional de quitar retenciones al agro y así obtener divisas para afrontar la crisis cambiaria, el presidente Javier Milei arribó a Estados Unidos para participar en una nueva asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y mantener una reunión con su par estadounidense, Donald Trump. A un mes de las elecciones, Milei se encontrará este martes al mediodía con el republicano con la intención de sellar un nuevo salvataje del Tesoro de Estados Unidos, que tendrá el objetivo de que la gestión libertaria llegue con aire a los comicios del 26 de octubre.
Milei ya está en EEUU para reunirse con Trump en la ONU
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
El Presidente asistirá esta mañana al discurso de Donald Trump ante la ONU y luego mantendrá una bilateral con él para acordar el rescate del Tesoro estadounidense.
Trump salió a socorrer a Milei, pero sigue la indefinición sobre el esquema cambiario
El Tesoro de Estados Unidos definirá esta semanas las condiciones de la ayuda a Milei. El Gobierno tomó medidas a cuenta y eliminó el esquema de retenciones. El mercado reaccionó: evalúa que hay menos riesgo de default, pero aprovecha para llevarse los dólares baratos.
La intervención en dólar futuro le cuesta 25% de tasa al BCRA
Con medidas directas y la promesa de la administración de Donald Trump de ayudar, el Gobierno logró este lunes poner de nuevo al dólar dentro de la banda de flotación, pero a costa de adelantar liquidación de divisas y sacrificar recursos fiscales en pesos. Por eso, el mercado interpretó que la crisis monetaria y cambiaria se traslada para después de las elecciones.
Milei llega a EEUU para encontrar el último respiro antes de las elecciones
El Gobierno confirmó que estaba desesperado y no llegaba con aire al 26 de octubre. Apretó el "botón rojo" para llamar a Bessent antes de lo esperado. EEUU respondió pero aún no se sabe cómo se traducirá ese apoyo político en ayuda económica.
Javier Milei no esperaba apretar tan rápido el denominado "botón rojo" de alerta que le había facilitado hace cinco meses el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Pero la paliza electoral que sufrió en la Provincia de Buenos Aires aceleró los planes. Ahora, el Presidente llega a Estados Unidos para terminar de cerrar un acuerdo que le otorgue el último respiro antes de las elecciones del 26 de octubre.
Trump salva a Milei pero no a la Argentina: Indec anticipó recesión y más desempleo
Encuestas sectoriales confirman que el país está entrando en un periodo recesivo. La economía real ya no resiste. El anuncio de Estados Unidos no detiene las expectativas de mayor pérdida de puestos de trabajo.
El plan de salvataje agónico que anunció el gobierno de Donald Trump para resguardar al presidente Javier Milei no ocultará el rumbo que ya tomó la economía hacia fin de año: la confirmación del inicio de la recesión y el aumento del desempleo. El Indec encuestó a empresarios del sector industrial y comercial para conocer las expectativas del próximo trimestre. Las respuestas fueron demoledoras.
Milei ganó tiempo, pero la oposición busca contraatacar desde el Congreso
El bloque de Pichetto pidió la interpelación y moción de censura del jefe de Gabinete Francos, luego que el Gobierno avisara que no pondría en práctica la ley de Emergencia en Discapacidad. También hay resistencia al posible préstamo de Trump.
Desde hace unas semanas, el Congreso se convirtió en el escenario de derrotas a repetición para el gobierno de Javier Milei, especialista en detonar puentes con la oposición, aunque sea dialoguista. La nueva provocación de la Casa Rosada de promulgar la ley de Emergencia en Discapacidad, pero con el aviso de que no la pondrá en práctica hasta que el Congreso no le diga de dónde sacar los recursos, generó la reacción de algunas de estas bancadas. El bloque Encuentro Federal, que encabeza Miguel Angel Pichetto, hizo un pedido de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos que es seguido de cerca por otros bloques. Además, en caso de que Milei anuncie un nuevo préstamo -que sería directo del gobierno de Estados Unidos, no estarían dispuestos a acompañar su aprobación en el Parlamento como en su momento lo hicieron con el del FMI.
El Gobierno transfiere al campo el ajuste en Discapacidad, Universidades y Garrahan
La eliminación temporal de las retenciones al agro implicará un esfuerzo de $ 2,6 billones que dejará de recaudar hasta las elecciones, una cifra que podría cubrir la Universidades, Garrahan y más de la mitad del costo fiscal de la ley de Discapacidad.
Es lo que en la literatura económica se denomina “transferencia de recursos”. Las resoluciones tomadas por el Gobierno son el ejemplo que mejor ilustra el concepto: suspendió la implementación de la ley de discapacidad al mismo tiempo que eliminó las retenciones a las exportaciones del agro hasta octubre. En total, se trata de 2,6 billones de pesos que se dejará de percibir (reduce ingresos tributarios) en concepto de derechos de exportación, un monto equivalente al ajuste (recorta el gasto) que aplica –porque él asegura que el Ejecutivo no tiene plata- en financiamiento educativo, en emergencia pediátrica y más de la mitad del costo fiscal de ley de Discapacidad.