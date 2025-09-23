Trump recibió a Milei en EEUU, se confundió y lo apoyó para la reelección

El presidente Javier Milei finalmente consiguió la reunión bilateral que tanto buscó con su par y aliado, Donald Trump, en Estados Unidos. El norteamericano lo recibió luego de dar su discurso ante la Asamblea General de la ONU y destacó: "Lo apoyo 100%". Confundido sobre lo que se elige en octubre en Argentina, Trump explicó que no suele hacer esto, pero que "apoyaba su candidatura". Unos minutos antes, había publicado en sus redes sociales: "Javier Milei es un muy buen amigo, un luchador y un ganador, y tiene mi completo y total apoyo para ser reelecto como presidente". La confusión sobre lo que sucede en Argentina fue tal que incluso, ante la pregunta de una periodista por un posible crédito, respondió: "No necesita un salvataje porque hizo un trabajo increíble."

Acto seguido, sin embargo, confirmó que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, está negociando con el Gobierno argentino para ayudar con la "deuda" argentina. "La transformación es increíble", sentenció, sin dar detalles sobre la negociación el miembro del gabinete de Trump sobre estos últimos dos años de gestión libertaria. Milei, en tanto, se mostró alegre y río a carcajadas varias veces. Tras el encuentro, reprodujo el mensaje de redes de Trump -quien se lo imprimió y entregó en una carpeta- y contestó: "Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario".

La reunión fue corta y, a diferencia a las caras largas de la semana pasada en el Gobierno, primó un clima alegre, lleno de carcajadas. Junto a Milei estuvieron su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Gerardo Werthein y el titular de Economía, Luis Caputo. Por la parte estadounidense, acompañaron a Trump su secretario de Estado, Marco Rubio, y su par del Tesoro, Scott Bessent. "No se imaginan lo emocionante que fue la reunión", tuiteó poco después Caputo, tras agradecer el apoyo de los tres dirigentes norteamericanos.

Al hablar frente a la prensa, ni Trump ni Milei dieron detalles sobre lo que todos quieren saber: de cuánto será la ayuda económica de Estados Unidos a Argentina y bajo qué condiciones será entregada. Cuando le preguntaron al mandatario estadounidense si "salvaría a Argentina", él respondió que el país que gobierna su aliado "no necesita un salvataje porque hizo un trabajo increíble". Luego buscó la ratificación de Bessent. "Sí si, es así", le respondió y también esquivó cualquier definición.

Tras salir de la reunión, Caputo habló con la prensa argentina presente y adelantó que ya se planteó una cifra en las negociaciones con Estados Unidos. Pero rechazó dar cualquier otra precisión: una y otra vez repitió que no hablarán antes de que haya un acuerdo y que será su par norteamericano quien anuncie cuando esto suceda.

Mientras tanto, el Gobierno argentino trata de capitalizar el rotundo apoyo político que recibió de Trump este martes en Nueva York. Por eso, tradujo y publicó el mensaje del norteamericano en redes: "El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord. Él heredó un 'desorden total' con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (al igual que el deshonesto Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto. Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!".