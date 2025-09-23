Macri respaldó la gestión económica de Caputo ante sus candidatos y en el PRO creen que el Gobierno los necesita aunque Milei no llama

Mauricio Macri reapareció en medio de las horas más críticas del Gobierno y encabezó una cumbre con la mayoría de candidatos amarillos en todo el país. En la reunión celebró la muñeca de Luis “Toto” Caputo al conseguir el respaldo público del Secretario del Tesoro norteamericano que trajo aire a las cotizaciones financieras. Además lanzó que “hace un año” no habla con Javier Milei y que es un momento en el que la administración libertaria precisa del PRO.

“Estamos en un momento en el cual hay que ser prudente y respetuoso. El Gobierno tiene un desafío cambiario y el equipo económico entiende cómo sortearlo. Hay que aportar tranquilidad”, dijo el expresidente ante El Destape a la salida del encuentro. Durante las dos horas de reunión, el líder del PRO destacó el accionar del ministro de Economía. “El apoyo americano con el tweet ha sido muy impresionante”, reconoció.

Ante el escenario descrito respaldó a Milei aunque piensa en el inicio de una nueva etapa para el día después a las elecciones del 26 de octubre. “Hace más de un año que no veo ni hablo con el presidente”, apuntó. “Es un momento sensible, estamos para colaborar Mauricio dijo que no somos los que cuánto peor mejor. Si pensamos en la sustentabilidad política creemos que sí que nos necesitan”, evaluó el candidato a diputado por CABA, Fernando de Andreis, uno de los más cercanos a Macri.

Todos los dirigentes presentes destacaron que el rumbo económico de la Argentina es el correcto y que las turbulencias de la última semana responden a las inestabilidades previas a procesos electorales en el país. “La campaña complica la paz cambiaría. Es momento de llevar tranquilidad y acompañar”, reafirmó. “Macri cree en Caputo porque tiene experiencia e hizo la curva de aprendizaje en el pasado”, contó uno de los presentes.

Si bien la reunión era únicamente con candidatos, el presidente del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, también se sumó al encuentro, lo cual despertó suspicacias en los pasillos de la sede partidaria. “Somos todo lo contrario al kirchnerismo. Queremos que al presidente le vaya bien. En el Congreso hay una mayoría desestabilizadora en la Argentina”, dijo al salir.

“La realidad es que no hay ningún contacto”, reafirmaron en el entorno de Macri en medio de versiones sobre una posible convocatoria del Presidente. “Siempre hubo línea directa entre ambos. No hay otra vía”, sentencian. La última vez que hablaron fue en agosto del año pasado.

En el macrismo creen que Milei los necesitó y necesita: En la elección de 2023 para ganar y sumar estructura de fiscalización en toda la argentina, en el 2024 para sostener la gobernabilidad y ahora más. “Foto vacía no queremos”, repiten. Recuerdan que en uno de los últimos mano a mano en Olivos, Macri le recomendó que no perdiera el tiempo en armar un partido nuevo. Hoy cree que tenía razón.

Macri se tomó fotos con los candidatos del PRO presentes y no tiene previsto sumarse a la campaña.