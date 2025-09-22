Estados Unidos dio detalles de cómo será el rescate al gobierno de Milei, pero no dio fecha

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sostuvo este lunes que no habrá novedades del préstamo directo de Washington a la Argentina hasta que el presidente Javier Milei y su par Donald Trump se reúnan el martes en Nueva York. Sin embargo, ratificó que todas las opciones estarían contempladas y adelantó que serán "amplias y energéticas".

Según publicó la agencia de noticias británica Reuters, Bessent sostuvo que "todas las opciones" están sobre la mesa para "estabilizar" a Argentina, incluidas líneas de swap y compras directas de divisas, al tiempo que subrayó la confianza de Trump en Milei y su equipo económico. Cuando se le preguntó si Washington podría actuar inmediatamente después, Bessent dijo: "Veremos dónde están los mercados y cuál es el nivel de salidas de capitales, o tal vez las salidas se conviertan en entradas, pero nadie debe dudar de la determinación de esta administración, ni de mi determinación".

Bessent afirmó que cualquier acción estadounidense sería "amplia y contundente", pero aclaró que no se tomarían medidas hasta después de que él y Trump se reunieran con Milei en Nueva York el martes, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se negó a revelar qué medidas específicas podría tomar Estados Unidos para apoyar a Argentina y calmar los mercados , pero soltó: "Puedo decirles que serán grandes y contundentes".

Milei celebró el respaldo de Estados Unidos

Tras la reprogramación de la agenda exterior, Milei reunió esta mañana a la mesa política, integrada por los funcionarios más cercanos, y luego encabezó un breve encuentro del Gabinete, junto a quienes celebró el respaldo público de Estados Unidos a su gestión.

A través de su cuenta de X, Bessent anticipó que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”, y sostuvo que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

Por el mismo canal, el libertario agradeció “el apoyo incondicional al pueblo argentino”, e internamente celebró con los propios el gesto de la administración Trump, que llegó en medio del complejo escenario económico, marcado por la fragilidad de las reservas y la tensión cambiaria.

Lo cierto es que tras un viernes dramático, por los pasillos de Balcarce 50 agradecen el plan blindaje del gobierno de los Estados Unidos que tuvo impacto directo en el mercado financiero. En la apertura de hoy se revirtió la tendencia negativa y se observó una caída del dólar y un fuerte rebote en acciones y títulos públicos.