Mientras Milei respira gracias a Trump, la oposición busca contraatacar desde el Congreso

Desde hace unas semanas, el Congreso se convirtió en el escenario de derrotas a repetición para el gobierno de Javier Milei, especialista en detonar puentes con la oposición, aunque sea dialoguista. La nueva provocación de la Casa Rosada de promulgar la ley de Emergencia en Discapacidad, pero con el aviso de que no la pondrá en práctica hasta que el Congreso no le diga de dónde sacar los recursos, generó la reacción de algunas de estas bancadas. El bloque Encuentro Federal, que encabeza Miguel Angel Pichetto, hizo un pedido de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos que es seguido de cerca por otros bloques. Además, en caso de que Milei anuncie un nuevo préstamo -que sería directo del gobierno de Estados Unidos, no estarían dispuestos a acompañar su aprobación en el Parlamento como en su momento lo hicieron con el del FMI.

Este cambio en el equilibrio de fuerzas se debe a las falencias políticas del Gobierno y también a la cercanía de las elecciones nacionales, porque algunos legisladores de la oposición van como candidatos enfrentados a La Libertad Avanza. Por ejemplo, quien se encargó de presentar el pedido de interpelación y moción de censura a Francos fue el diputado Oscar Agost Carreño, quien encabezará la lista de diputados del Pro que no negoció con LLA en Córdoba. Su argumentación fue impecable: la ofensiva es contra Francos porque lo acusó de incumplir la ley de Emergencia en Discapacidad, por dictar decretos nulos e inconstitucionales y no reasignar partidas como ordena la ley en el marco de una gestión que no tiene presupuesto. La iniciativa la firmaron exclusivamente integrantes del bloque Encuentro Federal aunque de diferente extracción: Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón y Mónica Fein.

Quienes salieron en la misma línea fueron, curiosamente, los disidentes de La Libertad Avanza del bloque Coherencia. Acusaron al jefe de Gabinete "por sus graves y sucesivas irregularidades en el manejo de su función". "Esa maniobra carece de sustento constitucional", dijeron respecto al decreto 681/2025 que reglamentó la ley de Dispacidad votad días atrás por el Parlamento. Los dos diputados del MID anunciaron que se sumarán a esta bancada, así que hay que suponer que también apoyan la moción, sumando un total de 6 diputados, que se agregarían a los 15 de Encuentro Federal.