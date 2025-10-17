Milei vuelve al Conurbano: recorrerá Ciudad Jardín con Valenzuela

Tras su gira por Estados Unidos para pedir un salvavidas financiero de Donald Trump y llegar con aire a las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei retoma la campaña electoral y vuelve a la provincia de Buenos Aires para pedir el voto libertario y descontarle al peronismo alguno de los casi 14 puntos que sacó en septiembre. A diferencia de sus participaciones en La Matanza, Moreno y Lomas de Zamora, el Presidente y su comitiva se garantizó esta vez pisar sobre seguro y visitará esta tarde Ciudad Jardín, en el municipio bonaerense de Tres de Febrero. Se mostrará a las 17 junto al intendente local, Diego Valenzuela, la candidata a senadora y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado del PRO y cabeza de lista de diputados bonaerenses, Diego Santilli.