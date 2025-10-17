EN VIVO
Milei vuelve al Conurbano: recorrerá Ciudad Jardín con Valenzuela

Será a las 17 en la Plaza de los Aviadores, en el partido de 3 de Febrero, donde estará con Patricia Bullrich, Diego Santilli y Diego Valenzuela. La última vez que recorrió una localidad bonaerense, todavía no se había destapado el narco escándalo de José Luis Espert, quien tuvo que escapar en moto tras una protesta que frustró la caravana.

Tras su gira por Estados Unidos para pedir un salvavidas financiero de Donald Trump y llegar con aire a las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei retoma la campaña electoral y vuelve a la provincia de Buenos Aires para pedir el voto libertario y descontarle al peronismo alguno de los casi 14 puntos que sacó en septiembre. A diferencia de sus participaciones en La Matanza, Moreno y Lomas de Zamora, el Presidente y su comitiva se garantizó esta vez pisar sobre seguro y visitará esta tarde Ciudad Jardín, en el municipio bonaerense de Tres de Febrero. Se mostrará a las 17 junto al intendente local, Diego Valenzuela, la candidata a senadora y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado del PRO y cabeza de lista de diputados bonaerenses, Diego Santilli.

 

Sospechan que el Gobierno desvía dólares de programas sociales

Avanza en el Congreso la hipótesis de que la Casa Rosada subejecuta programas sociales financiados por organismos internacionales para retener los fondos en el Tesoro. Hay US$33.000 millones en juego y una denuncia penal en ciernes contra funcionarios del Ejecutivo. 

No son solo los dólares del Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno de Javier Milei estaría usando para apuntalar su política cambiaria miles de millones de dólares otorgados a la Argentina por organismos internacionales que debían ser utilizados para prevención de enfermedades, inclusión educativa y obras de infraestructura social. Es la hipótesis que gana terreno en el Congreso, a partir de la notoria subejecución de esos programas y a la reticencia de la Casa Rosada a informar el destino final del dinero.

Quita de subsidios, exportaciones y reforma eléctrica: la hoja de ruta de Milei para 2026

El Gobierno planea realizar una sensible quita de subsidios energéticos que provocará, si se concreta, una suba escalonada de las tarifas durante todo 2026. La meta en tres años es que la Argentina pueda exportar 1.000.000 de barriles de petróleo por día.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el funcionario nacional de más peso en el sector energético, detalló los principales temas que tendrá esta área del Gobierno para intentar concretar el año que viene. Los ejes apuntados por González, que a su vez es mano derecha del ministro Luis Caputo, implican una fuerte quita de subsidios energéticos, que llevará aumentos de las tarifas en 2026, y avanzar en la reforma del sector eléctrico, un viejo anhelo para que los actores privados puedan contractualizar energía y combustible sin la mediación de empresas estatales o mixtas como Cammesa y Enarsa. Además, el foco de González también estará en impulsar desde la Secretaría de Energía el aumento de las exportaciones de petróleo y gas, principalmente de Vaca Muerta, a precios internacionales.

Adorni usa más de $1.000 millones en eventos de Milei en el año electoral

El vocero presidencial adjudicó 2 licitaciones a la misma empresa para "eventos y actividades presidenciales o de interés presidencial" durante el año electoral. 

El vocero presidencial Manuel Adorni autorizó el gasto de más de 1.000 millones de pesos en eventos por todo el país de Javier Milei en 2025, justo año de campaña. Fue a través de dos licitaciones, una por 528 millones en febrero y otra por 599 millones en agosto, un total de $1.127 millones de pesos en “organización, realización y producción de eventos y actividades presidenciales o de interés presidencial en todo el territorio nacional”. Ambas las ganó la misma empresa, Prodevent, fundada por Gustavo Ferrari, ex ministro del ex gobernador y ahora libertario Daniel Scioli.

Milei admitió que no tiene una solución inmediata para la crisis: "Hay que debatir"

El Presidente afirmó que Santiago Caputo podría tener un cargo dentro del Gabinete después de la elección del 26 de octubre. 

El presidente Javier Milei sigue con su gira mediática para tratar de calmar las ansias por los movimientos en los mercados y la creciente demanda popular por mejoras económicas. Esta noche el Presidente fue a LN+, y volvió a decir que no va a repetir experiencias pasadas como aumentar la base monetaria y retrucó al periodista Esteban Trebuq al decir: "Hay que debatir cómo se resuelve". 

Cada vez se necesitan más horas de trabajo para subsistir al Gobierno de Milei

Durante el segundo trimestre del año, el Indec registró un aumento significativo de los trabajadores por cuenta propia y de las horas trabajadas por quienes mantienen una relación de informalidad. 

La precarización laboral avanza. De acuerdo al último informe sobre la generación del ingreso publicado por el Indec, al segundo trimestre del año se destacó un fuerte avance del cuentapropismo y de la cantidad de horas trabajadoras por parte de los que mantienen vínculos laborales informales. La sociedad que está construyendo el programa de La Libertad Avanza es cada vez más desigual. Las familias, endeudadas, no llegan a cubrir sus gastos mensuales.

