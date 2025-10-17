Caputo recibió un premio pero el jurado se arrepintió: "Dudamos"

El editor de la revista estadounidense LatinFinance se mostró arrepentido de otorgarle un premio al ministro de Economía, Luis Caputo, al expresar que fue una decisión "antes de las elecciones" en la que el peronismo le sacó casi 14 puntos al partido de Javier Milei. También calificó como "problemático" que el gobierno libertario "dependa de un salvataje" externo financiado por Donald Trump.

"Justo tomamos esta decisión antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y ya estaba todo listo, así que sí. Por supuesto, dudamos nosotros mismos de si fue la decisión correcta", dijo el editor de LatinFinance, Charles Newbery, en diálogo con el streaming Buenas Tardes China.

Este jueves, Caputo fue distinguido en Washington con un premio dedicado a sus "gestiones ejemplares" al frente de la cartera de Economía y por "generar estabilidad económica" en Argentina. Sin embargo, horas después, uno de los responsables de la revista hizo una autocrítica sobre esa decisión y cuestionó las políticas aplicadas por el Gobierno Nacional tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Puntualmente, criticó el salvavidas financiero que el propio Milei fue a buscar a Estados Unidos.

"No creo que sea malo buscar un salvataje, lo problemático es depender de un salvataje, como ha hecho Argentina en su historia reciente", señaló Newbery. Al expresar su posición, el estadounidense se preguntó: "¿Por qué sube el dólar a pesar del esfuerzo de Caputo y de Estados Unidos por tratar de calmar el mercado?". El periodista que lo entrevistaba le consultó por qué cree que sucede eso y, entre risas, el editor de LatinFinance contestó : "No sé. Quizás porque la única moneda para resguardarse ante una eventual devaluación es el dólar", planteó.

Las palabras de Caputo al recibir el premio

Al recibir la distinción de la revista, Caputo expresó que se trata de "un reconocimiento para los argentinos, que están haciendo un esfuerzo por dejar atrás más de cien años de una historia económica trágica". "Esto es realmente muy importante para nosotros. Estamos confiados en que estamos en el camino correcto. Tenemos la certeza de que vamos a lograrlo, que vamos a continuar haciendo nuestro mayor esfuerzo con la ayuda de todo el gabinete, de todos los ministros, de todos los secretarios y de todo el equipo económico", dijo Caputo en inglés tras ser galardonado.

En esa línea, el ministro vaticinó que "Argentina finalmente cambiará para bien" y que el país atraviesa "un punto de inflexión en la historia". "El apoyo de Estados Unidos durante las últimas semanas es también una prueba de que cuando tenés las políticas económicas correctas, no estás solo. No tenemos más que agradecimiento por lo que Estados Unidos está haciendo por nosotros", sostuvo.