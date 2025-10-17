El FMI pidió a la Argentina acumular reservas para evitar shocks cambiarios

A contramano de la estrategia que vino sosteniendo el gobierno argentino hasta ahora, el Fondo Monetario Internacional le recomendó este viernes a la Argentina “acumular reservas” para afrontar shocks cambiarios. El Fondo, además, redujo el pronóstico de crecimiento de la Argentina para este año al 4,5%, y para 2026, al 4%. La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, pidió también que la Argentina realice “esfuerzos adicionales” para acelerar reformas laborales e impositivas.

