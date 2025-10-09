Luego de que la Cámara de Diputados apruebe una proyecto para que el ministro de Economía, Luis Caputo, explique detalles del salvavidas financiero que sigue negociando en Estados Unidos, el presidente Javier Milei viajará a Mendoza para asistir a un evento en el que se mostrará junto al gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa, Luis Petri. A 17 días de las elecciones, el mandatario visitará por segunda vez la provincia cuyana y participará del tradicional encuentro empresario Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en medio de la incertidumbre por cómo abrirán los mercados. Más tarde, a las 18, el Presidente tiene prevista una recorrida por el centro de la Ciudad de Mendoza y hay inquietud por nuevas protestas en su contra.
Milei visita Mendoza en medio de la incertidumbre de los mercados
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
A 17 días de las elecciones legislativas, el Presidente intentará caminar por el centro de la Ciudad de Mendoza, con los antecedente de protestas en su contra en Lomas de Zamora, Ushuaia y Santa Fe.
Hace 1 hora
El sector textil funciona con un 15% menos de capacidad instalada que en 2023
Según un informe del INDEC que corresponde a julio de 2025, advierte que la baja utilización de maquinarias se relaciona directamente con la caída del consumo interno y de las ventas en el sector de indumentaria.
Hace 1 hora
Techo para pocos: 1 de cada 3 hogares debió sumar otro empleo para cubrir el alquiler
Desde que el Gobierno de Milei derogó la Ley de Alquileres, los precios escalaron más de 360%, los salarios perdieron poder de compra y miles de familias tienen que trabajar el doble para mantener su vivienda.
El presidente Javier Milei montó esta semana un show musical en un estadio del centro porteño acompañado por gran parte de su gabinete y seguidores mientras la crisis económica, la incertidumbre y la volatilidad de estos días se agudizan., No es una descripción exagerada: miles de familias argentinas ven perder sus fuentes de trabajo y no llegan a cubrir gastos esenciales como un techo donde vivir. Según el último dato, el 31% de las y los inquilinos tuvo que sumar otro empleo para intentar afrontar el pago del alquiler.
Hace 1 hora
Quirno, brazo ejecutor de Caputo, oculta su declaración jurada
El funcionario a cargo de la deuda no informa la evolución de su patrimonio desde que llegó al gobierno de Milei. Tiene acceso a información privilegiada y experiencia en administrarla por sus años en JP Morgan y los negocios financieros. La Oficina Anticorrupción no controla.
El Secretario de Finanzas Pablo Quirno no presentó su declaración jurada de 2024, por lo que oculta la evolución de su patrimonio mientras que administra el dinero del país. Quirno es un funcionario importante, la mano ejecutora del ministro de Economía Luis Caputo en el manejo del endeudamiento tanto en pesos como en dólares y, por ende, cuenta con información privilegiada para los negocios financieros garantizados por el Estado. Al no presentar su declaración jurada no se puede controlar si se aprovecha de ese conocimiento. Sabe hacerlo: estuvo 17 años en JP Morgan, donde llegó a ser Director de Fusiones y Adquisiciones para América Latina, y luego fundó Samsom Capital Advisers. Curiosamente, en la única declaración que presentó cuando llegó al gobierno de Javier Milei no informó ninguna inversión financiera y un patrimonio ínfimo para un as de las finanzas. Y ahora ni siquiera la actualiza.
Hace 1 hora
Disonancia cognitiva y crisis en capítulos
Mientras el oficialismo celebra una supuesta baja inflacionaria, la economía se hunde en recesión, las reservas se evaporan y el gobierno mendiga deuda externa para sostener un dólar ficticio. La “disonancia cognitiva” del mileísmo —que llama éxito al colapso— encubre una crisis estructural que ya desborda los límites del relato libertario y amenaza con estallar tras las elecciones.
En el debate económico parece haber una disonancia cognitiva. Se da por descontado que el gran logro del gobierno de Javier Milei fue la baja de la inflación, pero al mismo tiempo se considera a la suma de efectos negativos de su programa como hechos desconectados, de otra galaxia, que ocurren al margen del proceso inflacionario.
Hace 2 horas
Diputados aprobó reforma de los DNU, pero vuelve al Senado, y convocaron a Caputo
La oposición propició una nueva derrota del Gobierno en Diputados con la aprobación de la ley de reforma de los DNU, pero deberá volver al Senado. Aprobaron la interpelación del ministro Caputo para el miércoles.
Desde hace meses ya, el Congreso es escenario de derrotas a repetición para un oficialismo que se esmeró en romper puentes con la oposición. En una sesión que extendió hasta la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó en general la ley que modifica el trámite de los DNU, una herramienta de la que Javier Milei hizo uso y abuso en la primera mitad de su mandato. Sin embargo, un grupo de diputados evitó votar en particular un artículo clave, por lo que el proyecto volverá al Senado. Así salvaron al Ejecutivo de una caída en toda la línea, luego de que Donald Trump le reclamara a Milei rearmar un esquema de gobernabilidad. En una jornada marcada por la tensión, la Cámara aprobó que el juez Lino Mirabelli avance con medidas para investigar a José Luis Espert, quien pidió licencia hasta el fin de su mandato como diputado. Cerca de la medianoche, también votaron la citación al ministro de Economía, Luis Caputo, para el próximo miércoles a fin de que detalle sus negociaciones con Estados Unidos.
Hace 2 horas
El Tesoro ya dilapidó el 90% de los dólares que les compró a las agroexportadoras
En las últimas 6 ruedas, el Tesoro vendió 2045 millones de dólares. De todo lo que le habían comprado a los agroexportadores, quedan solo 350 millones. El problema es que antes de las elecciones también hay vencimientos con organismos internacionales por 300 millones.
En los últimos seis días hábiles, el Tesoro dilapidó 2045 millones de dólares para mantener el tipo de cambio mayorista estancado en los 1430 pesos. Este guarismo equivale al 90% de lo que se había comprado luego del fenomenal negocio orquestado entre el Poder Ejecutivo y las agroexportadoras con la ventana de retenciones cero por 72 horas.