Milei visita Mendoza en medio de la incertidumbre de los mercados

Desde hace meses ya, el Congreso es escenario de derrotas a repetición para un oficialismo que se esmeró en romper puentes con la oposición. En una sesión que extendió hasta la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó en general la ley que modifica el trámite de los DNU, una herramienta de la que Javier Milei hizo uso y abuso en la primera mitad de su mandato. Sin embargo, un grupo de diputados evitó votar en particular un artículo clave, por lo que el proyecto volverá al Senado. Así salvaron al Ejecutivo de una caída en toda la línea, luego de que Donald Trump le reclamara a Milei rearmar un esquema de gobernabilidad. En una jornada marcada por la tensión, la Cámara aprobó que el juez Lino Mirabelli avance con medidas para investigar a José Luis Espert, quien pidió licencia hasta el fin de su mandato como diputado. Cerca de la medianoche, también votaron la citación al ministro de Economía, Luis Caputo, para el próximo miércoles a fin de que detalle sus negociaciones con Estados Unidos.